تراجع أسعار النفط في آسيا

تميل أسعار النفط في آسيا إلى الانخفاض الاثنين بمبادلات محدودة في رد للمستثمرين على تزايد نشاطات الحفر في الولايات المتحدة.

وحوالي الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم آيـار/مايو 47 سنتا ليبلغ 52,71 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

كما انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم حزيران/يونيو 48 سنتا الى 55,41 دولارا.

وتحدثت مجموعة بيكر هيوز في أرقامها الأسبوعية الجمعة عن زيادة في عدد الآبار النشيطة، ما يعني زيادة في الانتاج الأميركي للنفط الصخري.

ويؤدي ذلك إلى الحد من تأثير خفض انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الذي يهدف إلى تحسين الأسعار.

وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب عرض فائض.