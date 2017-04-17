“الاتصالات” تعالج أكثر من 900 الف طلب حجب لروابط مخالفة بنهاية 2016

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم انها قامت بمعالجة اكثر من 900 الف رابط إنترنت مخالف خلال العام 2016م ، حيث تم حجب 68% ، نسبة الإباحية منها 92%، في حين تجاوز عدد الروابط المسيئة للأطفال التي تمت معالجتها اكثر من1300 رابط.

ومن الجدير بالذكر هنا أن الهيئة تساهم وبفعالية في دعم جهود مكافحة الإباحية واستغلال الأطفال عبر الانترنت ووسائل التقنية من خلال حجب المواد المسيئة للأطفال، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بها أولاً بأول.

وأضافت الهيئة أنها وخلال العام 2016م، أجابت على أكثر من ستة آلاف استفسار متعلق بالترشيح عبر البريد إلكتروني، وكذلك تمكنت من معالجة أكثر من (52 ألف) رابط من خلال التواصل مع عدد من مزودي المحتوى الرئيسيين بالإنترنت لمكافحة نشر المواد الإباحية أو منع وصول مستخدمي الإنترنت بالمملكة إليها.

وفي إطار المساهمة في حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت وتفعيل دور الأسرة في الحد من تعرضهم للمحتوى الضار على شبكة الإنترنت، أشارت الهيئة إلى أنها تعكف حاليا على إعداد المسودة الأولى للإطار التنظيمي لدعم توفير أدوات التحكم الأبوي لمستخدمي الإنترنت بالمملكة، وبالتوازي مع ذلك تعمل مع مقدمي الخدمات على استكمال تفعيل البحث الآمن على أبرز محركات البحث خلال الربع الأول من العام 2017.

وأوضحت الهيئة أن جهودها المستمرة في تطوير منظومة الترشيح الوطنية اثمرت عن عدد من النتائج الإيجابية ، والتي منها استمرار صعوبة الوصول لنطاقات إباحية مفتوحة عبر محركات البحث، وانخفاض ملحوظ في نتائج البحث عن الإباحية لدى عدد من أبرز مواقع التواصل الاجتماعي، وانخفاض في عدد التطبيقات الإباحية على مختلف متاجر الأجهزة الذكية.

وختمت الهيئة بيانها بدعوة جميع مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية، وإباحية الأطفال من خلال موقع (إنترنت.السعودية) أو تطبيق الترشيح على الأجهزة الذكية الذي تم تدشينه مؤخراً.

يذكر أن الهيئة عالجت أكثر من 5.5 مليون رابط إنترنت منذ عام 2008؛ وبلغت نسبة الروابط المحجوبة الإباحية منها 91.4%.