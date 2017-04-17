مريض يعود للمشي على قدميه بعد معاناة لمدة سنتين

نجح فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد بمحافظة الأحساء من إجراء عملية استبدال مفصل الورك لمريض يبلغ من العمر ٦٢ عاماً.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الأحساء عبدالرحمن السدراني أن المريض كان لا يستطيع المشي لمدة سنتين دون المساعدة وبالكشف عليه في المستشفى قرر الفريق الطبي اجراء العملية له.

وأضاف: بعد أخذ جميع الاحتياطات وعمل الاستشارات اللازمة، وقد أجريت العملية للمريض وتكللت بالنجاح ولله الحمد حيث تمكن المريض بعدها من المشي على قدميه بعد أكثر من سنتين من المعاناة.

الجدير بالذكر أن قسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد أجرى أكثر من خمسين عملية إستبدال للمفاصل الصناعية للركبة والورك خلال سنة.