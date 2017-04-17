دعت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم المبتعثين والمبتعثات في ولاية أوهايو لتوخي الحيطة والحذر، جراء الحالة الأمنية بمدينة Cleveland، للبحث عن سفاح صور نفسه على فيسبوك، وهو يطلق النار على شخص في الشارع.

القنصلية ذكرت في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” : نرجو من أبنائنا المبتعثين والمبتعثات في ولاية أوهايو -ومدينة كليفلاند تحديدًا- أخذ الحيطة والحذر، نتيجة للحالة الأمنية بالمدينة”.

وكان المشتبه فيه، واسمه ستيف ستيفنس، قال في تسجيل آخر، إنه قتل 13 شخصًا ويريد قتل مزيد.

وكشفت الشرطة عن هوية الضحية، وهو روبرت جودوين، البالغ من العمر 74 عامًا، ونشرت صورة المشتبه فيه، مضيفة أنه أطلق النار عشوائيًّا، ووصفت الواقعة بأنها جريمة قتل “بلا معنى”.

وفتح مكتب التحقيق الفيدرالي تحقيقًا في الحادث بالتعاون مع الشرطة المحلية.