تعليم الشرقية يحتفل بتكرم (1500) متقاعداً ومتقاعدة

تنظم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مساء الثلاثاء الحفل السنوي “بصمة عطاء” لتكريم المتقاعدين والمتقاعدات لهذا العام ، من منسوبي الإدارة والبالغ عددهم نحو (1500) متقاعد ومتقاعدة ، وذلك برعاية وكيل وزارة التعليم ” بنين “الدكتور نياف بن رشيد الجابري ، بقاعة الأندلس للاحتفالات بالدمام.

وأشار مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس إلى حرص حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- على تكريم من خدموا الوطن بإخلاص وقدموا زهرة عمرهم في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، وذلك تقديراً من ولاة الأمر يحفظهم الله لأولئك النخبة من الرجال والنساء وعرفاناً بدورهم الرائد، وما بذلوه من جهود موفقه أثناء فترة عملهم في وظائفهم المختلفة ، لافتا إلى اهتمام وحرص سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز لتكريم من أفنوا الجزء الأكبر من أعمارهم في خدمة هذا الوطن بكل جد وإخلاص وأمانة في جميع المواقع التي شغلوها.