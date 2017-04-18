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الفتات – ولا شيء غيره – نصيبك يا مستجدي !
( رأيتك في المنام تلوك عظما // فإن صدق المنام … … ) !
اورك لي واصْدِرْ لِنفسك واعطى المشاشة للطيّبِين الغَطاريف .
الفتات فقط واسمك ابو حاتم ياشيخ ولا يهمّك الفتات ولا عدمه ههها.
إللهي يلوك عظماً ارحم من إللّي يلوك تنباك امريكي( تشو تُباكو )
ما علّقنا بالكوم مثل اليوم يا طيّب القلب .
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الفتات – ولا شيء غيره – نصيبك يا مستجدي !
( رأيتك في المنام تلوك عظما // فإن صدق المنام … … ) !
اورك لي واصْدِرْ لِنفسك واعطى المشاشة للطيّبِين الغَطاريف .
الفتات فقط واسمك ابو حاتم ياشيخ ولا يهمّك الفتات ولا عدمه ههها.
إللهي يلوك عظماً ارحم من إللّي يلوك تنباك امريكي( تشو تُباكو )
ما علّقنا بالكوم مثل اليوم يا طيّب القلب .