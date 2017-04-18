كان لكثير مما طرحه الكاتب والمفكر الإسلامي الجدلي الأستاذ إبراهيم البليهي، فلسفته، في البحث عن منطق الفكر الليبرالي والخوض في معانيه، وكنت قد استعرضت هنا في مقال سابق، جزءاً من وجهات نظره المتباينة، التي أحدثت بلبلة وصراعاً فكرياً، لكن الأغلب ومنهم عدد كبير من الذين اختلفوا معه حول تفسيره لكثير من المفاهيم، أدركوا أنه كان على حق وأن تفسيره كان صحيحاً، وأنه كان مصيباً في كل ما كان يهديه إليه تفكيره. ولأهمية ما يُطرح من أسئلة وما يدور من حوارات يتم نقاشها كأبرز ما يتسم به حراك المشهد الثقافي في وطننا، وهي أسئلة تدور حول التيارات التي تصنع الجدل في الحراك الثقافي في بلادنا، ومن بين تلك المفاهيم التي التبس على كثير منا معانيها، وما ترسخ في أذهاننا عنها من مفاهيم خاطئة، ما نعرفه عن الليبرالية والعلمانية والراديكالية.

الأستاذ إبراهيم البليهي الذي اشتهر بكتاباته الفلسفية والفكرية، يرى أن تصاعد الحديث في مشهدنا الثقافي، عن الليبرالية كمطلب وأمل، هو تصاعد منطقي، فهو حديث عن الطموح الإنساني في الوضوح والشفافية والأمانة والعدالة والتنمية المستدامة، وتعرية الفساد وتوفير الظروف الملائمة للازدهار، هو حديث عن حق كل مجتمع من الحرية والاختيار والكرامة والتطور. وليس ذلك من قبيل المثاليات أو اليوتوبيا الفانتازية، وإنما أثبتت التجارب الإنسانية في الشرق والغرب، أنه مطلب ممكن ومتاح ومتحقق للشعوب. ويؤكد الأستاذ البليهي، أن الإنسان كما قال ابن خلدون، هو ابن ما تأقلم عليه وائتلف، مهما كان المألوف بالغ السوء، وهو حقيقة واضحة في كل المجتمعات. وينكر الخلط الذي يقوم به بعضهم بين الليبرالية والعلمانية، لأن الفرق بينهما شاسع، فالليبرالية كمفهوم سياسي واقتصادي واجتماعي تعني الحرية التي يحكمها ويضمنها القانون، أما العلمانية المتطرفة، فهي رد فعل عاطفي ضد التسلط التاريخي، لأن العلمانية بهذا المفهوم تقف موقف الأيديولوجيا المضادة للدين وقوانينه.

كان حماسنا للدخول في المعاصرة، مدفوعاً بإيماننا بأننا لا يمكن أن نبقى خارج المنظومة العالمية، وبعيداً عن معطيات عالم التقنية الجديدة، وقد عولنا كثيراً على عولمة الثقافة، من خلال اتساع مساحات الحوار وتعدد قنوات التواصل والحوار بين مختلف الثقافات، ويقول المعتدلون إن الذين يدعون للطائفية وفِرَق الرأي المتشعب هم دعاة للقضاء على وحدة كلمة المسلمين، والدخول في غوغائية فكرية، تزيد الأمور تعقيداً، ولو عاد المسلمون دعاة التجديد ودعاة التمسك بأقوال السلف، بما جاء في كتاب الله العزيز الحكيم لما اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فهو كتاب لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إلا أحصاها، وفيه قال الصادق المصدوق عليه صلاة الله وسلامه، وهو يختم رسالته للهدى في آخر أيام حياته، قبل أن يلقى جوار ربه “تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله (القرآن) وسنتي” وهو ما جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث والسنن الصحاح. فهل نترك ما يهدينا إلى ما يضلنا؟ وهل ندعو لما هو زائل ومتغير، وندع ما هو باق لا يزول أبداً؟ يقول الشاعر: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم/ ولو عظموه في النفوس تعظما.

ولولا ذلك لما اختلطت علينا المفاهيم وعُمّيت علينا مفرداتها.