أحمد الحربي
«ملقى علوه الريحان»
تتنوع المقالة بصفتها العامة بحسب الأفكار التي تطرحها والمواضيع التي تطرقها والقضايا التي تعالجها، وهناك أمرٌ آخر يكمن في اختيار الأسلوب الأمثل لكل مقالة لتصل إلى المتلقي بيسر وسهولة.
الزميلة كفى عسيري كاتبة المقالة الأسبوعية في الوطن، تناقش القضايا الأدبية والاجتماعية في عمودها الأسبوعي بأسلوبٍ أنيقٍ ولغةٍ جميلةٍ تتميز بالسهولة والرصانة، والعمق النفسي والحسّ العاطفي المرتبط بالأرض والإنسان.
سأضرب مثالاً واحداً على ما أعنيه، ففي مقالتها الموشومة بعنوان «ملقى علوه الريحان»، ويروق لي أن أكتبها «علوه» بالهاء المهملة بلا تنقيط، هذه المقالة سافرت بنا إلى عمر الطفولة المبكرة قبل أكثر من خمسين عاماً بحثاً عن الإنسان في سوق الثلاثاء بمدينة أبها، ذلك السوق أكاد أميزه شبراً شبراً، فقد تسارعتْ فيه خطا قدمي صبياً، وعرفت فيه أكثر من «علوه»، ورأيت المناديل الصفراء التي تزين الهامات، وعاصرت كتابة شعراء المرحلة ومنهم صاحب الأبيات التالية صديقي وزميلي الشاعر محمد زايد الألمعي التي كتبها وهو مازال طالباً:
كلام حبيبتي سكر
وعيناها عسيرية
وفي منديلها الأصفر
نما قمر وجورية
خالتي (علوه) التي حملتْ (قفها) على رأسها، وذهبتْ باتجاه الغيم يحملها البياض، ويغني لها المطر، وتبتسم لها الحياة، وفي مخيلتها صورة اللاقيات الأوائل، و(الخاليات) ذوات المناديل الصفراء، وكانت صدمتها عند بسطتها حيث رسمتْ الدهشة على وجهها ألوان الأعاجيب، فلم تعد تسمع اللهجة الجنوبية الحنونة، ولم تجد الشباب كما عرفتهم، ولا وجدتهنّ كما كنّ، بل رأتْ الوجوه غير الوجوه والناس غير الناس، فحافظتْ على ريحانها في قفّها، وقبلتْ العزاء في الشيمة والحشمة، ولسانها الجنوبي يغني بصوت مخنوق (يقول الله يعطني، وأقول الله يسبق بي، جنوبيّ نثر همّه على غيمة جنوبية)، وعادت إلى قريتها الحالمة حيث الريحان والبياض والنقاء الذي لم تلوثه المدنية بأصباغها..
(بي عنش يا خالة «علوه»، وجعلني آخذ ضيمش)، لقد تغير الحال بعد عصر ما سمي بالطفرة، واختلط الحابل بالنابل وتغيرت التركيبة السكانية في البلاد بعد فتح المجال لاستقدام العمالة الوافدة من مختلف الدول، وإن كانت العمالة الآسيوية أكثر انتشاراً فقد اخترقوا المجتمع الذي عاش متماسكاً حتى ذلك العصر، واستطاعوا أن يكتسبوا لهجة مكسرة بألسنتنا، وفي نفس الوقت قفزت المنطقة الجنوبية قفزة حضارية وثقافية عالية بوجود نواة الجامعة ممثلة بكليتي الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، وتشكلت في حينه بداية الانقسامات المجتمعية بسبب انتشار ما سمي بالشريط الإسلامي ولغة الخطاب الديني الذي عاشته (أبها) بكل تفاصيله وانقساماته وشده وجذبه.
الكاتبة كفى عسيري في مقالتها (ملقى علوة) عالجت الموضوع الاجتماعي بطريقتها الخاصة وبلغتها الأنيقة وبأسلوبها العذب في سلاسة وانسياب ومفرداتها الرقيقة وجمالها الأخاذ وعباراتها الرشيقة، في تناغم جميل مع الحرف والسحاب والغيم والمطر.. أعرف أنها لا تحب المديح والإطراء لكن هذه الحقيقة ولابد من الإنصاف.
مقال الكاتب أحمد الحربي (من حروب جزر القمر ) …. ذكرني بوصف أبها البهيه وسمات وصفات الطبيعيه البكر فيها ؟!… وذكرني المقال بالحفرة الكبيره التي كانت تسمى الحبله ….وقد سألت لماذا تسمى الحبله ؟ قيل لي لأن النزول فيها لايتم الا بإستخدام الحبل؟!….
وقد نزلتإلى عمق الحفره آنذاك مستخدما الحبل …. والآن يتمشى الراغب في الاطلاع على الحبله ولكن يستخدم التلفريك ….كأنه في سويسرا… وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل التطور الذي حدث بعد توحيد البلاد وجعلها تنتمي للمدن العصريه الأكثر حداثة ….
أما تاريخيا فإنها تماما مثل بقية مدن المملكه كلها قبل 50 عاما بما في ذلك جده ومكة والطائف والرياض والقصيم وجازان وكل مدن المملكه تغيرت تغيرا جذريا ودفعت ضريبة التقدم في كل فترة انتقالية … وتأثرت سلوكيات الأفراد عند دخول اللاسلكي والإذاعة والتلفون والتلفزيون …..وطبعا السلوك تغير جذريا بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح العالم كله قريه عالميه واحده بخيره وشره ؟!!…..
لكن التطور حدث ويحدث…. وقد نجح أطباء عظام ومهندسون كبار ورجال أعمال يشار لهم بالبنان في كل جزء من بلادي وفي كل زاوية منه وانتشر الطيران وقربت المدن وانتشر التعليم وأصبحت الجامعات تدرس كل التخصصات الطبيه والهندسيه في كل جزء من بلادنا ؟!!…
و بكل جهاتها…وليس كما ذكرت واختصرت وابتسرت أن القفزة الحضاريه والثقافيه العاليه…
يتبع2…..
و بكل جهاتها…وليس كما ذكرت واختصرت وابتسرت أن القفزة الحضاريه والثقافيه العاليه
كانت بنواة الجامعه وفي اصول الدين واللغه فقط ؟!!….وذلك بقولك نصا (“وفي نفس الوقت قفزت المنطقة الجنوبية قفزة حضارية وثقافية عالية بوجود نواة الجامعة ممثلة بكليتي الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، وتشكلت في حينه بداية الانقسامات المجتمعية بسبب انتشار ما سمي بالشريط الإسلامي ولغة الخطاب الديني الذي عاشته (أبها) بكل تفاصيله وانقساماته وشده وجذبه.”)……كأنك لم تجد من إنشاء الجامعه إلا الانقسامات المجتمعية ؟!!!!…….
ننتظر أن تخبرنا قبل 50 عاما كيف كانت جازان وكيف كانت بيشه ونجران وقارنها بما هي عليه الآن لتكون الصوره كامله والمقارنة واحده ليس هناك تميز لمدينة أو منطقه عن المنطقة الأخرى.
وتعليقي مشاركه من مواطن زار المنطقه قديما وحديثا …ولكني ذهلت للتغير المذهل بين الآن وقديما …. وكان انطباعي التطور الذي يذكر فيشكر …ونحمد الله ونشكره على النعمة التي نرفل فيها وندعوا الله لدوام استمرارها في ظل حكومتنا التي سعت وتسعى دوما لتطوير الإنسان
في كل جزء من بلادنا الحبيبه …..وشكرا للجميع …
أبو عبدالله الاصلي …
أخي الأستاذ أحمد الحربي: تحيَّاتي: أقدِّر مشاعرك الخاصَّة في مقالتك، ولكن ألا ترى أنَّك والأستاذة كفى ما زلتما تقبعان في محليَّتكما الضيِّقة، والتي يمكن أن ترد كمشهد في رواية، ما زلتما تكتبان في مقالات عن تفصيلات لا تعني من القرَّاء إلا المسنِّين والمسنَّات باعتبارها ذكريات لهم لا أكثر، تفصيلات لمشاهد تجاوزتها الثقافة والحضارة الاجتماعيَّة، فهل يكفي الحنين لذلك العصر أن يؤسِّس ثقافة أو منطلقات حضاريَّة؟11، فهموم الأمَّة والوطن والثقافة أوسع وأعمق من هموم محليَّة وخاصَّة، تحيّأتي لكما. ولصحيفة الوطن والشرق.
كم هو الماضي جميل عندما يحتفظ بنكهته ويكون بين ثنايا مشاعر صادقة تتذكره بعبق الكلمات والتعبير المشوق كما هو في مقالك استاذنا الأديب أحمد دمت بهذا الوفاء والنقاء