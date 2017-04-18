تتنوع المقالة بصفتها العامة بحسب الأفكار التي تطرحها والمواضيع التي تطرقها والقضايا التي تعالجها، وهناك أمرٌ آخر يكمن في اختيار الأسلوب الأمثل لكل مقالة لتصل إلى المتلقي بيسر وسهولة.

الزميلة كفى عسيري كاتبة المقالة الأسبوعية في الوطن، تناقش القضايا الأدبية والاجتماعية في عمودها الأسبوعي بأسلوبٍ أنيقٍ ولغةٍ جميلةٍ تتميز بالسهولة والرصانة، والعمق النفسي والحسّ العاطفي المرتبط بالأرض والإنسان.

سأضرب مثالاً واحداً على ما أعنيه، ففي مقالتها الموشومة بعنوان «ملقى علوه الريحان»، ويروق لي أن أكتبها «علوه» بالهاء المهملة بلا تنقيط، هذه المقالة سافرت بنا إلى عمر الطفولة المبكرة قبل أكثر من خمسين عاماً بحثاً عن الإنسان في سوق الثلاثاء بمدينة أبها، ذلك السوق أكاد أميزه شبراً شبراً، فقد تسارعتْ فيه خطا قدمي صبياً، وعرفت فيه أكثر من «علوه»، ورأيت المناديل الصفراء التي تزين الهامات، وعاصرت كتابة شعراء المرحلة ومنهم صاحب الأبيات التالية صديقي وزميلي الشاعر محمد زايد الألمعي التي كتبها وهو مازال طالباً:

كلام حبيبتي سكر

وعيناها عسيرية

وفي منديلها الأصفر

نما قمر وجورية

خالتي (علوه) التي حملتْ (قفها) على رأسها، وذهبتْ باتجاه الغيم يحملها البياض، ويغني لها المطر، وتبتسم لها الحياة، وفي مخيلتها صورة اللاقيات الأوائل، و(الخاليات) ذوات المناديل الصفراء، وكانت صدمتها عند بسطتها حيث رسمتْ الدهشة على وجهها ألوان الأعاجيب، فلم تعد تسمع اللهجة الجنوبية الحنونة، ولم تجد الشباب كما عرفتهم، ولا وجدتهنّ كما كنّ، بل رأتْ الوجوه غير الوجوه والناس غير الناس، فحافظتْ على ريحانها في قفّها، وقبلتْ العزاء في الشيمة والحشمة، ولسانها الجنوبي يغني بصوت مخنوق (يقول الله يعطني، وأقول الله يسبق بي، جنوبيّ نثر همّه على غيمة جنوبية)، وعادت إلى قريتها الحالمة حيث الريحان والبياض والنقاء الذي لم تلوثه المدنية بأصباغها..

(بي عنش يا خالة «علوه»، وجعلني آخذ ضيمش)، لقد تغير الحال بعد عصر ما سمي بالطفرة، واختلط الحابل بالنابل وتغيرت التركيبة السكانية في البلاد بعد فتح المجال لاستقدام العمالة الوافدة من مختلف الدول، وإن كانت العمالة الآسيوية أكثر انتشاراً فقد اخترقوا المجتمع الذي عاش متماسكاً حتى ذلك العصر، واستطاعوا أن يكتسبوا لهجة مكسرة بألسنتنا، وفي نفس الوقت قفزت المنطقة الجنوبية قفزة حضارية وثقافية عالية بوجود نواة الجامعة ممثلة بكليتي الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، وتشكلت في حينه بداية الانقسامات المجتمعية بسبب انتشار ما سمي بالشريط الإسلامي ولغة الخطاب الديني الذي عاشته (أبها) بكل تفاصيله وانقساماته وشده وجذبه.

الكاتبة كفى عسيري في مقالتها (ملقى علوة) عالجت الموضوع الاجتماعي بطريقتها الخاصة وبلغتها الأنيقة وبأسلوبها العذب في سلاسة وانسياب ومفرداتها الرقيقة وجمالها الأخاذ وعباراتها الرشيقة، في تناغم جميل مع الحرف والسحاب والغيم والمطر.. أعرف أنها لا تحب المديح والإطراء لكن هذه الحقيقة ولابد من الإنصاف.