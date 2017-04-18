يعمل كثير من تحديثات أنظمة الهاتف والحاسب على سد ثغرات لم يكتشفها مبرمجو تلك الأنظمة إلا بعد أن وقع المستخدمون في مشكلات أثناء الاستخدام وهذا أمر يُحسب لتلك الشركات التي تهرع إلى معالجة الخلل وتحديث أنظمتها لتبقى قوية ويبقى نظامها مريحاً وآمناً للمستخدم.

كل الأنظمة والقوانين يجب أن تبقى خاضعة للمراجعة والتعديل متى ما دعت الحاجة لذلك والأهم هو سرعة المعالجة.

إن ما حدث في مباراة الهلال والأهلي في الرياض يوم السبت يكشف بجلاء أن الأنظمة التي تعتمد على التقدير دون وجود محددات واضحة ستبقى صداعاً مزمناً للمسؤول والمستفيد.

فمنع «لافتات» جمهور الأهلي والسماح ب»لافتات» الهلال يثبت أن المسألة خاضعة للتقدير ولذلك منع رجل الأمن هنا وسمح زميله هناك.

هذا الأمر تكرر كثيراً على مستوى الملاعب فماهو مسموح في الرياض قد يكون ممنوعاً في جدة والعكس، لذلك يجب أن يكون المسموح والممنوع موحداً في كافة الملاعب، وأن يكون هناك ضابط اتصال يستطيع حسم مايمكن أن يظهر في أي مكان وتتم إضافته لقائمة «المسموح» و»الممنوع» .

الحادثة لا تتعلق بـ»هيئة الرياضة» وحدها فمهمة الملاعب ودخول الجماهير يتشاركها الأمن العام والأندية او شركات التنظيم المتعاقدة معها ولكن يبقى الدور الأكبر في معالجة الانظمة متعلق ب»الهيئة» كون المنشآت التي تقام عليها المباريات تابعة لها.

في حادثة السبت يجب أن نقول شكراً لـ «هيئة الرياضة» على تفاعلها السريع واهتمام الأمير عبدالله بن مساعد بالقضية وتوجيهه بالتحقيق فيها – وبالمناسبة- فهي فرصة للإشادة بفكرة «سفراء الجماهير» التي أزالت الحواجز بين المسؤول والجمهور وجعلت تواصل الجمهور مع الأمير عبدالله مباشراً عبر «چروب واتساب» وهكذا عرفنا الأمير قريباً من الجميع ومنصتاً ومحاوراً للكل لكن فتح التحقيق لايجب أن يقف عند معرفة المتسبب بل يتعداه إلى المسبب ومعالجته من خلال تعديل وتوحيد الأنظمة التي تمنع تكرار هذه الحادثة مستقبلاً بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.