أمير الكويت وولي عهدها ورئيس وزرائها يستقبلون الشثري والبدير

استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد الشثري، وإمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور صلاح البدير، بمناسبة زيارتهما بلاده.

وحضر الاستقبال، في قصر بيان أمس، نائب وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية، محمد ناصر الجبري.

في سياق متصل؛ استقبل ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان أمس الشيخ الشثري. واستقبل، كذلك، الشيخ البدير الذي أهداه درعاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كهدية تذكارية.

حضر الاستقبالين الوزير الجبري، ورئيس المراسم والتشريفات في ديوان ولي العهد الكويتي، الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.

إلى ذلك؛ استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الشيخين الشثري والبدير، في قصر بيان أمس، بحضور الوزير الجبري، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، المهندس فريد عمادي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (٢) بتاريخ (١٨-٠٤-٢٠١٧)