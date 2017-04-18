«صحة الشرقية» تُصدر أوامر دفع للمستفيدين من «المالية»

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أمس، تفعيل صلاحياتها في إصدار أوامر الدفع للمستفيدين من العاملين أو الشركات والمستخلصات المالية مباشرة مع وزارة المالية، وذلك بعد تفويض الصلاحيات لها لإنهاء تلك الإجراءات.

وكان مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك، وقع في مكتبه ظهر أمس، «أول أمر دفع بالمنطقة الشرقية»، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة. وأوضح الدكتور السلوك أن تفويض الصلاحيات المالية يأتي في إطار سعي وزارة الصحة لتطوير وتحسين إجراءات وأساليب العمل المتبعة حالياً في قطاعاتها المالية، من خلال تبني عديد من المبادرات التي ستنعكس إيجاباً على تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز باعتماد أسلوب «اللامركزية « الذي سيلمس أثره المستفيدون من خدماتها.

وبين أن هذا التوجه يأتي ضمن الإجراءات التطويرية وتقليص فترة الانتظار في الحصول على المستخلصات المالية، وضمن مشروع التحسين المستمر لأعمال المديرية وتطوير جودة العمل، وأضاف «سيمكّن هذا الإجراء صحة الشرقية من استكمال مشاريعها التطويرية خلال فترة زمنية محدودة، واختصار الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ المشاريع»، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تطلعات رؤية التحول الوطني 2030م التي تركز على سرعة الإنجاز وتقليل مراحل إنجاز العمل وزيادة الإنتاجية.

ووصف المبادرة بأنها مميزة، حيث إن صلاحيات مديري المناطق اختصرت إنجاز المعاملات من أشهر إلى فترة قصيرة وبكفاءة عالية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (٥) بتاريخ (١٨-٠٤-٢٠١٧)