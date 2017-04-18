تسجيل الملكيات الحكومية باسم «عقارات الدولة»

المملكة تهنئ رئيس تركيا بنجاح الاستفتاء وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته بعد ظهر أمس، على تسجيل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم “عقارات الدولة” وفق عددٍ من الترتيبات.

وترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة، التي صدرت عنها قراراتٌ أخرى، بينها الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وقرر المجلس إجراء تعديلين في لائحة الوظائف الدبلوماسية وتعديل في لائحة الترقيات.

وبموجب التعديل في لائحة الترقيات؛ ستتم المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية بناءً على عنصري “تقويم الأداء” و”الأقدمية”، فيما كان النص يتضمن قبل تعديله عنصرين آخرين هما “التدريب” و”التعليم”.

ولفت مجلس الوزراء إلى متانة الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى الطلب القوي من المستثمرين الذي تلقته وزارة المالية على الإصدار الدولي الأول لبرنامج الصكوك.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، باطّلاع المجلس على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، التي عُقِدَت في قصر اليمامة بالرياض، من بينها ما اشترك مجلس الشورى في دراسته.

وأصدر المجلس قراراته إثر ذلك، بينها الموافقة على مذكرتي تفاهم مع مصر، في مجالات العمل والتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأدانت جلسته التفجير الانتحاري الذي استهدف المهجّرين من بلدتي الفوعة وكفريا السوريتين.

ووصف المجلس التفجير بجريمة إرهابية مروعة. وأدان بشدة التفجيرات التي وقعت في مقديشو. في شأن آخر؛ نوه المجلس بما أثمرته أعمال المجموعة الثانية من خلوة العزم بين المملكة والإمارات. وأكد تجسيدها تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ودور منظومة العمل الخليجي.

إقرار تنظيم «الزكاة والدخل» .. و«مفاضلة الترقيات» وفق «التقويم» و«الأقدمية» .. مجلس الوزراء برئاسة الملك:

تسجيل المِلكيات الحكومية باسم «عقارات الدولة»

الرياض، الدمام – واس، الشرق «مفاضلة الترقيات» وفق «تقويم الأداء» و«الأقدمية»

الإشادة بنتائج اجتماعات «خلوة العزم»

تهنئة أردوغان بالاستفتاء

استعراض ترتيبات إطلاق مركز الملك سلمان للسلام العالمي

إدانة استهداف مهجّري الفوعة وكفريا

تعاون عمالي ورقابي مع مصر

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته بعد ظهر أمس، على تسجيل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم «عقارات الدولة» وفق عددٍ من الترتيبات.

وترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة، التي صدرت عنها قراراتٌ أخرى، بينها الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وقرر المجلس إجراء تعديلين في لائحة الوظائف الدبلوماسية وتعديل في لائحة الترقيات.

وبموجب التعديل في لائحة الترقيات؛ ستتم المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية بناءً على عنصري «تقويم الأداء» و»الأقدمية»، فيما كان النص قبل تعديله يتضمن عنصرين آخرين هما «التدريب» و«التعليم».

وأفاد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، باطّلاع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، التي عُقِدَت في قصر اليمامة في الرياض، ومن بينها ما اشترك مجلس الشورى في دراسته.

وأصدر مجلس الوزراء قراراته إثر ذلك، وبينها الموافقة على مذكرتي تفاهم مع مصر، في مجالات العمل والتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ولفت المجلس إلى متانة الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى الطلب القوي من المستثمرين الذي تلقته وزارة المالية على الإصدار الدولي الأول لبرنامج الصكوك.

وفي الشأن الإقليمي؛ أدانت الجلسة التفجير الانتحاري الذي استهدف المهجّرين من بلدتي الفوعة وكفريا السوريتين.

ووصف المجلس التفجير بجريمة إرهابية مروعة. وأدان بشدة التفجيرات التي وقعت في مقديشو.

في شأن آخر؛ نوه المجلس بما أثمرته أعمال المجموعة الثانية من خلوة العزم بين المملكة والإمارات.

وأكد أنها تجسد تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ودور منظومة العمل الخليجي.

إلى ذلك؛ هنأ المجلسُ الرئيسَ التركي، رجب طيب أردوغان، وشعب بلاده بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، متمنياً مساهمتها في مزيد من الإنجازات التنموية في تركيا.

مباحثات واستقبالات

في بداية الجلسة؛ أطلَع الملكُ المجلسَ على نتائج استقبالاته ومباحثاته مع كلٍ من رئيس جمهورية الفلبين، رودريجو روا دوتيرتي، والنائبة عن حزب المحافظين البريطاني رئيسة المجموعة السعودية- البريطانية في برلمان بلادها، شارلوت ليسلي، ورئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية، فلينتينا ماتفييكو.

الاهتمام بالتراث

رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين على رعايته الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الجديدة لهذا العام، وتدشينه القرية السعودية للإبل التي تعد أول قرية متخصصة للإبل وتراثها وأبحاثها وتجارتها في المملكة.

ونوه المجلس باهتمام وعناية الملك بالتراث الأصيل وقيمته في تكوين الهوية السعودية، منوّهاً بجهود دارة الملك عبدالعزيز في تنظيم المهرجان.

وحضر الحفلَ الختامي ملكُ مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وممثلو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

في سياق مماثل؛ ثمّن مجلس الوزراء الرعاية الكريمة من الملك للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 19 في الرياض.

خلوة العزم

أشار وزير الثقافة والإعلام، في بيانه عقب الجلسة، إلى إشادة المجلس بما أثمرته أعمال المجموعة الثانية من خلوة العزم بين المملكة والإمارات، في إطار مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي الذي يترأسه من جانب المملكة وليُ ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد مجلس الوزراء أن ما أثمرته خلوة العزم يعد تجسيداً لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمرين في مجالات عديدة، فضلاً عن تعزيز دور منظومة العمل الخليجي المشترك.

ترتيبات إطلاق مركز الملك سلمان للسلام

لفت الدكتور الطريفي إلى استعراض المجلس جهود المملكة وماليزيا وتنسيقهما لاستكمال الترتيبات اللازمة لانطلاق مركز الملك سلمان للسلام العالمي في كوالالمبور قريباً.

وكان البلدان أعلنا عن المركز خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مملكة ماليزيا مؤخراً.

وأكد الجانبان أن المركز سيضطلع بإرساء قيم السلام والتسامح، وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الصورة الذهنية عن الإسلام، وإيضاح حقيقة الشبهات السلبية المثارة عليه، مع تعميق الوعي الديني لدى المسلمين. وسيجري إبراز نشاطات المركز عالمياً لترسيخ مفاهيم السلام.

تهنئة الرئيس التركي بنجاح الاستفتاء

عبّر مجلس الوزراء عن تهنئته لرئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، والشعب التركي، بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، متمنياً أن تسهم في مزيد من الإنجازات التنموية في أرجاء البلاد.

الاجتماع الدولي بشأن سوريا

تطرّق المجلس إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول المتوافقة حول الموقف من سوريا، وما تم بحثه بشأن المستجدات على الساحة السورية، واستخدام النظام السوري للأسلحة المحرمة دولياً، وآخرها الهجوم بالأسلحة الكيميائية على المدنيين في مدينة خان شيخون.

وأوضح الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء أعرب عن إدانة المملكة للتفجير الانتحاري الذي استهدف المهجّرين السوريين من قريتي الفوعة وكفريا السوريتين وأدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

ووصف المجلس التفجير بجريمة إرهابية مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا الأبرياء، ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

إدانة التفجيرات في مقديشو

عبّر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدّد المجلس التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية الصومال، معرباً عن العزاء لأسر الضحايا وللشقيقة الصومال حكومةً وشعباً، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

جيل رائد واقتصاد متنوع

استعرض المجلس عدداً من النشاطات والفعاليات الثقافية والعلمية والاقتصادية، ومنها المؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة؛ وما تضمنه بيانه الختامي من استلهام «رؤية المملكة 2030» التي تدعو إلى تكوين جيل جديد رائد يسعى إلى بناء اقتصاد قويّ ومتنوع.

ومن بين النشاطات المستعرضة الأسبوع الثقافي الياباني في المملكة، وافتتاح مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض.

وأشار المجلس، في السياق نفسه، إلى مشروع «وعد الشمال» في منطقة الحدود الشمالية، وما يمثله من رافد للتنمية الوطنية في قطاع التعدين، منوهاً، كذلك، بإطلاق وزارة الإسكان الدفعة الثالثة من برنامج «سكني»، التي شملت 18 ألفاً و799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع المناطق.

مشاورات سياسية مع مالي

فوّض مجلس الوزراء وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهمٍ في شأن المشاورات السياسية، بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي.

وبعد التوقيع على المذكرة؛ تُرفَع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون أكاديمي مع إسبانيا

وافق المجلس على قيام الجامعة الإسلامية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية مع جامعة برشلونة الإسبانية، من ثَم الرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون عمالي ورقابي مع مصر

وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومتي المملكة ومصر. وأُعِدّ مرسوم ملكي بذلك.

وصدرت الموافقة على المذكرة، الموقعة في القاهرة في 1/ 7/ 1437هـ، بعد الاطّلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/ 20) الصادر في 8/ 6/ 1438هـ.

في سياق متصل؛ وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بين الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية المصرية. وأُعِدّ مرسوم ملكي بذلك.

وصدرت الموافقة على المذكرة، الموقعة في القاهرة في 1/ 7/ 1437هـ، بعد الاطّلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (34/ 20) الصادر في 8/ 6/ 1438هـ.

وزير الصحة رئيساً لـ «الشراء الموحد للأدوية»

وافق مجلس الوزراء على تسمية وزير الصحة رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك بعد الاطّلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3- 39/ 38/ د) الصادرة في 10/ 6/ 1438هـ.

تعديل في لائحة الترقيات

وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة «ج» من المادة الثانية في لائحة الترقيات.

والفقرة بعد التعديل تنص على أن «يتم بناءً على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قِبَل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة، أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة على مرتين في السنة المالية، يحدد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة، وتكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية وفقاً للعنصرين الآتيين:

1 – تقويم الأداء.

2 – الأقدمية.

وتُحدّد أوزان عنصري المفاضلة وآليات احتسابهما بقرار من مجلس الوزراء بناءً على مقترح يرفعه وزير الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية».

وصدرت الموافقة على تعديل الفقرة بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية؛ وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10- 28/ 38/ د) الصادرة في 28/ 4/ 1438هـ.

تنظيم هيئة الزكاة

وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتستهدف الهيئة القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قِبَل المكلّفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية.

ومن مهام الهيئة جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلّفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلّفين، لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، فضلاً عن متابعتهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.

وصدرت الموافقة بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 44/ 38/ د) الصادرة في 6/ 7/ 1438هـ.

ولهيئة الزكاة إنشاء شركات تابعة لها تؤدي أدواراً تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

وتُكوَّن في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد أعضائها عن 5 من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة.

لائحة الوظائف الدبلوماسية

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الـ 14 من لائحة الوظائف الدبلوماسية، لتنص على أن «يُعدّ المعيّن المستجد تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل، ويجوز إلحاقه ببرنامج تدريبي، ولا يجوز نقله أو تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عُيِّن عليها، وإذا تغيَّب عن عمله لسبب نظامي أو لغيره ولم يترتب على ذلك إنهاء خدمته تمتد فترة التجربة بقدر المدة التي غابها، فإن لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة يصدر قرار وزاري بفصله».

في الوقت نفسه؛ وافق المجلس على تعديل عبارة «سنتين على الأقل للترقية من وظيفة ملحق إلى وظيفة سكرتير ثالث» الواردة في الفقرة (د) من المادة الـ 32 من لائحة الوظائف الدبلوماسية، لتكون «ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة ملحق إلى وظيفة سكرتير ثالث».

جاء ذلك بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن تعيين الموظفين الدبلوماسيين الحاصلين على مؤهل بكالوريوس وفق التخصصات المطلوبة، وتعيينهم على وظيفة (ملحق).

«عقارات الدولة»

وافق المجلس على تسجيل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم «عقارات الدولة»؛ وأن يكون تسجيلها وفق عدد من الترتيبات.

ومن بين الترتيبات أن يُحدّد في الصك اسم الجهة الحكومية والقطاع الداخل في نشاطها إذا كان لدى الجهة نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه.

وستُزوِّد مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه، إذا طلبت الجهة ذلك.

تشكيل مجلس إدارة «العلوم والتقنية»

قرر مجلس الوزراء أن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على النحو الآتي:

-1 وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية- رئيساً

-2 رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- عضواً ونائباً للرئيس

-3 ممثلون لعدد لا يقل عن 5 من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمهمات واختصاصات المدينة- أعضاء

-4 ثلاثة من القطاع الخاص من المتخصصين والمهتمين وذوي الخبرة في مجال عمل المدينة- أعضاء

جاء ذلك بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة المدينة؛ والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17- 41/ 38/ د) الصادرة في 21/ 6/ 1438هـ.

تشكيل مجلس إدارة «التدريب التقني والمهني»

وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة في تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادر بقرار المجلس رقم 268 في 14/ 8/ 1428هـ، ليكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكّل على النحو الآتي:

وزير التعليم رئيساً، محافظ المؤسسة نائباً للرئيس، وممثلون من وزارات (التعليم، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية) وهيئة تقويم التعليم أعضاءً، و5 أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

جاء ذلك بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة؛ والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6- 38/ 38/ د) الصادرة في 7/ 6/ 1438هـ.

من الجلسة

* أكد مجلس الوزراء على ما يشكله الاقتصاد السعودي من قوة ومتانة، وذلك إثر ما تلقته وزارة المالية من الطلب القوي من المستثمرين على الإصدار الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، مما يؤكد الدور الذي يؤديه مكتب إدارة الدين العام في الوزارة لتحقيق «رؤية المملكة 2030».

* اطّلع المجلس على عددٍ من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لهيئة التحقيق والادعاء العام، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن عامين ماليين سابقين.

* اطّلع المجلس على نتائج مشاركة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في لقاء القادة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، ونتائج أعمال المؤتمر العربي الدولي الـ 14 للثروة المعدنية، الذي انعقد في جدة خلال الفترة بين 22 و24 صفر الماضي.

* أحاط المجلس علماً بما جاء في هذه المواضيع العامة، موجّهاً حيالها بما رآه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (٢) بتاريخ (١٨-٠٤-٢٠١٧)