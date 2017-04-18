وكيل إمارة جازان يدشن ملتقى القيادة التربوية في «تعليم صبيا»

افتتح وكيل إمارة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن صباح أمس، المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى القيادة التربوية الذي تنظمه القيادة المدرسية بإدارة تعليم صبيا.

وكان في استقبال وكيل الإمارة محافظ صبيا علي بن موسى زعلة، ومدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس.

وأبدى وكيل إمارة جازان سعادته بما شاهده في المعرض من مبادرات تبنتها مدارس إدارة تعليم صبيا، والشراكات المجتمعية التي نفذتها مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.

وألقى الدكتور الأحوس كلمة الإدارة قال فيها «إن المؤسسة التعليمية هي المعقل الحقيقي لتربية الأجيال والأخذ بأيديهم نحو متطلبات الحاضر وصناعة المستقبل، واليوم يحتضن تعليم صبيا بكل فخر واعتزاز فعاليات الملتقى الثاني للقيادة المدرسية التي تعد الحلقة الذهبية في سلسلة قيادة العمليات التعليمية والتربوية، وهي في الوقت نفسه المنعطف الأهم في الانطلاق نحو تحقيق كل الطموحات والآمال المناطة بالجهاز التعليمي».

وكرم وكيل إمارة جازان الدكتور سعد المقرن ومحافظ صبيا علي زعلة ومدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس ضيف الملتقى الدكتور عبدالرحمن البراك ومدير الجلسة أ. إبراهيم الحازمي عضو مجلس المنطقة والمشاركين في أوراق العمل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (٦) بتاريخ (١٨-٠٤-٢٠١٧)