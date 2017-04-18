الخالدي يبحث سبل تطوير مشاريع الإسكان في القطيف

ناقش محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي، مع مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية حميد الخالدي خلال اجتماعه به، سبل تطوير مشاريع الإسكان في المحافظة، وكذلك التعاون في البحث عن أراضٍ مناسبة للمشاريع المقبلة، وذلك مواكبة لبرنامج التحول الوطني 2020، بحيث ترتفع نسبة تملك المساكن في المملكة من 47%‏ إلى 52%.

وعبر محافظ القطيف المكلف عن خالص شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، على ما تحظى به المنطقة عموماً، ومحافظة القطيف خصوصاً من عناية واهتمام ومشاريع تنموية عملاقة.

كما شكر وزير الإسكان على ما تبذله الوزارة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل العقبات أمامهم وفقاً لتوجيهات وتطلعات ولاة الأمر، كما قدم شكره لفرع الوزارة بالشرقية على جهودها في متابعة مشاريعها في المحافظة.

من جانبه، طالب مدير فرع وزارة الإسكان خلال اللقاء، بوقفة مساندة من المواطنين للمحافظة على الممتلكات العامة، الخاصة بتنفيذ المشروع الحالي.

يذكر أن عدد المساكن في مشروع الإسكان الجاري تنفيذه في محافظة القطيف يبلغ 561 أرضاً، و160 شقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (٧) بتاريخ (١٨-٠٤-٢٠١٧)