الشركة أكدت عدم أحقيته في الاستفادة من العرض لكونه ليس ضمن عملاء «تميز»

قال علي أحمد عسيري إن شركة الاتصالات السعودية رفضت منحه خصما بقيمة 2700 ريال على جهاز آيفون 7 بلس بعد اشتراكه في باقة 400 مفوتر.

وبين عسيري، اشتراكه في باقة مفوتر «400» التي تمنح العميل الحق في الحصول على خصم يصل إلى 2700 ريال عند شراء أحد الأجهزة الذكية بشرط إبرام عقد لمدة 18 شهراً، إلا أن الشركة السعودية للاتصالات رفضت منحه الخصم عند تقدمه لشراء جهاز آيفون 7 بلس بداعي أنه ليس من عملاء «تميز».

ونوه عسيري إلى تقدمه بشكوى إلى هيئة الاتصالات التي أفادت بأن من حق العميل الحصول على خصم الأجهزة في حال اشتراكه في إحدى الباقات التي توفر خصما على الأجهزة كباقة 400 مفوتر، إلا أن المسؤولين في شركة STC رفضوا تنفيذ القرار مؤكدين عدم الالتزام بأي قرارات من هيئة الاتصالات.. التفاصيل في نص رسالة القارئ علي أحمد عسيري، التالية:

إلى السادة صحيفة «الشرق» المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا المواطن علي أحمد عسيري من أبها، لدي شكوى تتعلق بشركة الاتصالات السعودية مفادها أنني مشترك في باقة مفوتر400 التي تمنح العميل الحق في الحصول على خصم بقيمة 2700 ريال على الأجهزة الذكية بشرط إبرام عقد لمدة 18 شهراً، إلا أن خدمة العملاء في الشركة السعودية للاتصالات رفضت منحي الخصم عند تقدمي لشراء جهاز آيفون 7 بلس بداعي أنني لست من عملاء «تميز».

تقدمت بشكوى إلى هيئة الاتصالات التي أكدت أن من حق العميل الحصول على خصم الأجهزة في حال اشتراكه في إحدى الباقات التي توفر خصما على الأجهزة كباقة 400 مفوتر، إلا أن المسؤولين في شركة STC رفضوا تنفيذ القرار مؤكدين عدم التزامهم بقرارات هيئة الاتصالات.

حق الرد:

«الشرق» تواصلت مع شركة الاتصالات السعودية وعرضت المشكلة بتاريخ 22-2-2017، وقد أفاد العميل بتواصل المسؤولين في شركة «STC» معه بعد مخاطبة «الشرق» مؤكدين له عدم أحقيته في الاستفادة من العرض لكونه ليس ضمن عملاء «تميز».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (١٠) بتاريخ (١٨-٠٤-٢٠١٧)