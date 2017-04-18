نفذ مركز التنمية الأسرية «ألفة» بحفر الباطن، بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية بمدينة الملك خالد العسكرية، عدداً من الدورات التدريبية لتطوير المهارات الحياتية لذوي المرابطين والمهتمين بهم ضمن مبادرة «خير خلف».
وقال مدير مركز التنمية الأسرية «ألفة» خليف العنزي، إن الهدف من تلك الدورات والبرامج هو تحقيق الخيرية في خلافة المرابطين بأهلهم، ووصلهم ومواساتهم والرفع من معنوياتهم وتشجيعهم لتحقيق شعور اللحمة الواحدة التي تجمع هذا الوطن تحت ظل حكومتنا الرشيدة.
«ألفة» يُطور مهارات ذوي المرابطين
نفذ مركز التنمية الأسرية «ألفة» بحفر الباطن، بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية بمدينة الملك خالد العسكرية، عدداً من الدورات التدريبية لتطوير المهارات الحياتية لذوي المرابطين والمهتمين بهم ضمن مبادرة «خير خلف».
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