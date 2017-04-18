انطلاق ملتقى المهنة الخاص بطالبات جامعة عبدالرحمن بن فيصل.. اليوم

ترعى حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي في معارض الظهران الدولية صباح اليوم، حفل انطلاق ملتقى المهنة الخاص بالطالبات، وفعاليات وأعمال «ملتقى المهنة 2017» الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في دورته الرابعة، ولمدة خمسة أيام.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المهندس طفيل اليوسف إن رعاية الأميرة عبير بنت فيصل لملتقى المهنة 2017م الخاص بالطالبات يعد استمراراً لدعمها لطالبات الجامعة.

وأضاف أن ملتقى المهنة لهذا العام خصص يومي السبت والأحد للعوائل، والإثنين للطلاب، والثلاثاء للطالبات، والأربعاء للعوائل، مبيناً أن عدد المحاضرات وورش العمل في الملتقى بلغت 38 ورشة عمل ومحاضرة، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجالات المهنة المختلفة.

وذكر أن الملتقى يهدف إلى إيجاد حلقة وصل بين قطاع العمل والخريج وتوعية الطلاب والطالبات بالمستقبل الوظيفي وتعريفهم بالأساليب الفاعلة في البحث عن فرص العمل والاستفادة مما سيقدم فيه، مشيراً إلى أن الملتقى وجد تفاعلاً منقطع النظير في دورته الثالثة العام الماضي، وكانت نتائجه ملموسة ومحفزة في كافة التخصصات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (٤) بتاريخ (١٨-٠٤-٢٠١٧)