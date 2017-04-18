وحدة لغسيل كلى الأطفال في حفرالباطن

ناقشت صحة حفر الباطن خلال الاجتماع الذي عقدته، أمس، بحضور فريق استشاري من صحة المنطقة الشرقية، تأسيس وحدة للغسيل الكلوي للأطفال.

ويأتي الاجتماع ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الخدمات العلاجية في المحافظة، وبهدف وضع المعايير والمتطلبات لتجهيز وتشغيل هذه الوحدة. واستعرض الاجتماع الآليات التنفيذية لتشغيل وحدات الكلى، إضافة إلى تدريب الفريق الطبي والفني للعمل في وحدة غسيل الكلى للأطفال. وأكدت صحة حفر الباطن، أن وحدة غسيل الكلى ستكون إضافة للخدمات العلاجية التي تقدمها للمستفيدين، وتقديم كافة أنواع الرعاية العلاجية والوقائية لتحقيق الرعاية الكاملة وتقديمها للمرضى في مكان إقامتهم في بيئة صحية آمنة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (٥) بتاريخ (١٨-٠٤-٢٠١٧)