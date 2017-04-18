ناقشت صحة حفر الباطن خلال الاجتماع الذي عقدته، أمس، بحضور فريق استشاري من صحة المنطقة الشرقية، تأسيس وحدة للغسيل الكلوي للأطفال.
ويأتي الاجتماع ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الخدمات العلاجية في المحافظة، وبهدف وضع المعايير والمتطلبات لتجهيز وتشغيل هذه الوحدة. واستعرض الاجتماع الآليات التنفيذية لتشغيل وحدات الكلى، إضافة إلى تدريب الفريق الطبي والفني للعمل في وحدة غسيل الكلى للأطفال. وأكدت صحة حفر الباطن، أن وحدة غسيل الكلى ستكون إضافة للخدمات العلاجية التي تقدمها للمستفيدين، وتقديم كافة أنواع الرعاية العلاجية والوقائية لتحقيق الرعاية الكاملة وتقديمها للمرضى في مكان إقامتهم في بيئة صحية آمنة.
وحدة لغسيل كلى الأطفال في حفرالباطن
ناقشت صحة حفر الباطن خلال الاجتماع الذي عقدته، أمس، بحضور فريق استشاري من صحة المنطقة الشرقية، تأسيس وحدة للغسيل الكلوي للأطفال.
-
-
-
بعد استعراض القوة والتهديد.. تجربة صاروخية فاشلة لكوريا الشمالية
-
-
-
-
-
-
خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد 21 سفيراً لدولهم في…
-
ولي العهد يوجه بتنفيذ «نبراس» في جميع المدن والمنافذ السعودية
-
-
سلطان بن سلمان يحث على المواكبة الجامعية للتطور المتسارع في السياحة
-
-
الربيعة: ندعم كافة مناطق اليمن بحيادية .. ونفذنا 124 برنامجاً إغاثياً
-
أمير الشرقية: المسؤولية تجاه المريض عظيمة في تقديم خدمات طبية مميزة
-
-
-
انطلاق ملتقى المهنة الخاص بطالبات جامعة عبدالرحمن بن فيصل.. اليوم
-
-
-
-
-
-
-
Profile