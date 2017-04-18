«أمانة نجران» تنجز 75% من أعمال مخططات حي الجامعة

تواصل أمانة منطقة نجران العمل بمشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة لمخططات منحة خادم الحرمين الشريفين بالمنطقة «مرحلة أولى» بتكلفة إجمالية تقدر بـ 28.996.259 ريالا.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق خطط استراتيجية ودراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته، مشيراً إلى أن منطقة نجران تشهد قفزة نوعية في المشاريع التنموية البلدية.

من جانبه أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المشروع عبارة عن سفلتة وأرصفة وإنارة للشوارع الرئيسة بمخطط حي الجامعة، حيث بلغ طول الشوارع المنفذة 9.5 كيلو متر ويجري العمل حالياً بالشوارع المتبقية بطول 3 كيلو مترات، حيث بلغت نسبة إنجاز العمل في المشروع 75%.

وبيّن أن الأمانة تسعى لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال، حيث تقوم بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة متسمرة، وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (٦) بتاريخ (١٨-٠٤-٢٠١٧)