أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ، قرارات بتكليف قيادات بلدية في أمانتي منطقتي الرياض وجازان.
وشملت القرارات تكليف المهندس فارس القحطاني برئاسة بلدية محافظة حوطة بني تميم، والمهندس سليمان العايد برئاسة بلدية الدلم، والمهندس رشيد آل عمار، برئاسة بلدية محافظة الأفلاج، والمهندس محمد المحياني برئاسة بلدية الجمش، ومفرح الفيفي برئاسة بلدية محافظة الريث.
وأفادت «الشؤون البلدية والقروية» باستهداف القرارات إثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات بين قياداته.
وأوضحت في بيانٍ أمس أن «صدور هذه التكليفات يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى استقطاب الخبرات الوطنية المؤهلة، وتحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي»، للحصول على أعلى مستوى من الأداء.
«البلدية والقروية»: تكليف 5 رؤساء بلديات
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ، قرارات بتكليف قيادات بلدية في أمانتي منطقتي الرياض وجازان.
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