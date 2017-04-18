دعوة 128 متقدمة على وظائف حكومية إلى المطابقة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 128 من المتقدمات على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (نساء).

وأعلن الموقع الإلكتروني للوزارة عن هذه الوظائف في الـ 2 من رجب الجاري.

وطلبت الوزارة، في بيانٍ أمس، من المعلنة أسماؤهن مراجعة أي من فروعها ومكاتبها، بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية دوام بعد غدٍ الخميس. والهدف من المراجعة استكمال إجراءات المطابقة النهائية، لمطابقة ما سجلنه من بيانات في نظام “جدارة” مع ما لديهن من وثائق أصلية.

وأكدت “الخدمة المدنية” أن الدعوة إلى المطابقة لا تعني الترشيح و”إنما لمراجعة صحة البيانات”، فيما “ستعلن الأسماء النهائية للمرشحات في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1438/ 1439)”.

وسيعد عدم المراجعة خلال فترة المطابقة عدولاً عن الرغبة في التوظيف، بحسب تأكيد الوزارة التي أوضحت أنها لن تنظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية المطابقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (١) بتاريخ (١٨-٠٤-٢٠١٧)