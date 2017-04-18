طرح منافسة – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٢) صفحة (١١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٤-١٨)

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