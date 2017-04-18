رياح مثيرة للغبار على شرق ووسط وشمال المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2كم على شرق ووسط وشمال المملكة وعلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، قد تصل سرعتها لأكثر من 50كم/ساعة على حفر الباطن والقصيم .

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق جازان ، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 15 – 40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ,بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .