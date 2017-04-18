إصدار 42231 وثيقة موحدة للحد من التأمين الوهمي

كشفت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن أن إجمالي عدد الوثائق الموحدة لصاحب العمل التي تم إصدارها خلال المراحل الثلاث السابقة بلغت (42.231) وثيقة.

وقال الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين أن الوثيقة الموحدة لصاحب العمل تهدف إلى رفع مستوى أداء سوق التأمين الصحي من خلال القضاء على التأمين غير الحقيقي وضمان حصول المؤمن لهم على كافة حقوقهم التأمينية وفقاً لنظام التأمين الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية، لافتاً أن الوثيقة الموحدة لصاحب العمل تلزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، وقد أظهرت البيانات الأولية للمراحل السابقة من تطبيق نظام الوثيقة الموحدة فاعلية كبيرة في النتائج حيث انخفض إصدار وثائق التأمين بنسبة 96% ، ليصبح إجمالي عدد الوثائق التي صدرت خلال المراحل الثلاث (42231) وثيقة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت (1.082.984) وثيقة.

ودعا الحسين أصحاب العمل للتعاون من أجل إنفاذ الضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة التي على رأسها حصول جميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص و هم الشريحة التي يستهدفها النظام على خدمات الرعاية الصحية وفق منافع وثيقة التأمين، مبيناً أن مجلس الضمان الصحي التعاوني بدأ في العاشر من الشهر الجاري تطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة من وثيقة التأمين الصحي الموحدة لأصحاب العمل التي تتصوب إجراءاتها إلى المؤسسات التي تضم أقل من 25 عامل، موضحاً أن وثيقة التأمين تعمل على إلزام شركات التأمين الصحي بتقديم حد أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، فضلا عن إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له، و أشار الحسين إلى ان أعداد المؤمن لهم وأفراد أسرهم بلغ (11,922,933) مؤمن له يتلقون خدمات التأمين الصحي من خلال (27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(9) شركات إدارة مطالبات إضافة لما ما يربو على (4587) مقدم خدمات صحية معتمد.