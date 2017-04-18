النفط يواصل تراجعه في آسيا

تواصل أسعار النفط تراجعها في آسيا الثلاثاء في اجواء القلق الذي تثيره زيادة انتاج النفط الصخري الاميركي.

وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم ايار/مايو عشرة سنتات ليبلغ 52,55 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

كما انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم حزيران/يونيو ثمانية سنتات الى 55,28 دولارا.

وتحدثت الحكومة الاميركية الاثنين عن زيادة متوقعة في انتاج النفط الصخري تبلغ 124 الف برميل يوميا في ايار/مايو.

ويرى المستثمرون ان هذه الزيادة يمكن ان تؤثر على خفض الانتاج الذي قررته منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشركاؤها لدعم الاسعار.

وقال ديفيد لينوكس من شركة “سيدني فات بروفيتس” التي تتخذ من سيدني مقرا لها إن الانتاج الاميركي يرتفع باستمرار منذ بداية العام لذلك كل ما يشير إلى تراجع الطلب او زيادة الانتاج في الولايات المتحدة يؤثر بقوة على الاسعار”.