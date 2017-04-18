حملة أمنية تضبط ٢٤٣ مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بالقطيف

ضبط مكتب العمل بمحافظة القطيف بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف ( 124) مخالفاً للمادة ( 39 ) من النظام وعدد ( 119) مخالف لنظام الإقامة من جنسيات مختلفة في عدد من مناطق المحافظة خلال الفترة من 1438/1/1 لغاية 1438/7/20 وذلك خلال الحملات الأمنية المشتركة.

وتم رصد أكبر عدد من المخالفات في مواقع تحت الإنشاء ( التشييد والبناء ) التي تكثر فيها العمالة المخالفة.

يذكر أن مكتب العمل بمحافظة القطيف يبذل جهوداً كبيرة في الحملات التفتيشية بالتعاون مع شرطة محافظة القطيف ممثلة بشعبة الضبط الإداري إذ أسفرت الحملات المستمرة عن ضبط عدد من المخالفين تم إحالتهم إلى إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لاتخاذ اللازم بحقهم.