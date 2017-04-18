سفارة المملكة في روسيا توضح آلية نظام الدخول الجديدة للزائرين السعوديين

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية بيانا أشارت فيه إلى صدور موافقة الحكومة الروسية أمس على دخول مواطني 18 دولة من بينها المملكة العربية السعودية إلى روسيا بنظام مبسط .

وقالت: ” إن الموافقة الروسية هي لدخول منطقة الشرق الأقصى الروسي حصراً من خلال نقطة العبور في ميناء فلاديفستوك الواقع أقصى شرق البلاد وذلك وفق نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول إلكترونية لسفرة واحدة لأغراض السياحة أو الاستثمار أو القضايا الإنسانية، وتبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى 8 أيام”.

وأكدت السفارة أنه نظراً للمعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بأن روسيا تسمح بدخول مواطني المملكة بدون تأشيرة، وتفادياً لإشكاليات مستقبلية، فأنها تود التأكيد لمواطني المملكة أن هذا النظام ينطبق حصراً على الزائرين من خلال نقطة العبور في ميناء فلاديفستوك أقصى شرق روسيا ، الذي يبعد عن موسكو 8 ساعات بالطائرة ، ولا ينطبق على القادمين إلى مطارات موسكو وسانت بطرسبرغ وغيرها .