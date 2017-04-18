مصر توقف أحد المطلوبين في تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

أوقفت الشرطة المصرية الثلاثاء مطلوباً في “بؤرة إرهابية” تتهمها بالوقوف وراء الاعتداءين على كنيستي طنطا والإسكندرية ما أسفر عن سقوط 45 قتيلاً الأسبوع الفائت، حسب ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وكانت الشرطة أعلنت إنها حددت هويات مرتكبي الاعتداءين مؤكدة توقيف ثلاثة عناصر من قائمة تضم 19 شخصاً وصفتهم “بالعناصر الهاربة” الذين تسعى الأجهزة الأمنية لتوقيفهم في “البؤرة الإرهابية” المسؤولة عن التفجيرين.

وأوضح مسؤول في الشرطة الثلاثاء أن الحملات الأمنية المستمرة منذ ثلاثة أيام أسفرت عن توقيف علي محمود محمد حسن في محافظة قنا (قرابة 650 جنوب القاهرة).

وأضاف أن شخصاً أبلغ عن مكان تواجد الشخص الموقوف للقبض عليه عند أحد أقاربه في الجبل الشرقي في قنا.