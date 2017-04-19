ناصر خليف
المعلم؛ لا انتداب ولا اهتمام!
5 إصابات في أحياء نجران بمقذوفات حوثية
الملك ورئيس مالي يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات
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النّظام منسِّم وعساه يبنشر او تصيبه أُمْ القنابل ولاّ أبوها وترتاح القرعه من كد الأمشاط .
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روان الوابل
السعودية الجديدة
صحيفة الشرق - العدد 1963 - نسخة الدمام
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مارس 2017 ثاني أعلى الشهور حرارة خلال 137 سنة
النّظام منسِّم وعساه يبنشر او تصيبه أُمْ القنابل ولاّ أبوها وترتاح القرعه من كد الأمشاط .