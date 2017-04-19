اجتماع أمني خليجي: التنسيق في مسار تصاعدي

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اللواء هزاع الهاجري، أن أعمال اللجان الأمنية المشتركة متواصلة وفق مهامها ومسؤوليتها المحددة.

وأفاد في كلمةٍ خلال الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات الداخلية الخليجية، أمس في الرياض، بأن مستوى التنسيق والتعاون في مساره التصاعدي «الذي نأمل أن يستمر ويحقق أهدافه وصولاً إلى المستوى الأمثل الذي ينشده الجميع ويتطلعون إليه».

وكان وكيل وزارة الداخلية البحرينية، الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أوضح، في بداية الاجتماع الذي ترأسه، أن «أمامنا عدد من المواضيع المهمة التي نأمل من خلالها الوصول إلى توصيات بناءة، ليتم عرضها على اللقاء التشاوري القادم لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، لتعزيز روابط التعاون الأمني المشترك».

واعتبر وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق محمود الدوسري، الاجتماعَ فرصةً لمناقشة المسائل الأمنية المهمة وتبادل وجهات النظر بشأنها.

ولفت إلى أهمية الأخذ بكل أسباب التقدم التقني التي أظهرها الواقع الأمني المعاصر، «مما يجعل أجهزتنا الأمنية أكثر قدرة وفاعلية في التصدي للظواهر الإجرامية بصورها المتعددة، وبما يحفظ لأوطاننا أمنها واستقراراها».

وذكر الدوسري، في كلمته، أن مسيرة الأمن في دول مجلس التعاون شهدت كثيراً من التطور لتواكب المستجدات، و»بتكاتف الجهود والتعاون لدول المجلس؛ ها نحن ننعم جميعاً بالأمن والرخاء، ونجدد العهد على مواصلة هذا التعاون ومضاعفة الجهود، بما يعود بالخير على دولنا وأمن المنطقة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٣) صفحة (٢) بتاريخ (١٩-٠٤-٢٠١٧)