قدم محافظ القطيف المكلف فلاح سلمان الخالدي، واجب العزاء إلى أسرة الحليلي، في وفاة فقيدتهم حرم أحمد الحليلي، وذلك في مجلس السنان بالقطيف.
وكان في استقباله ذوو الفقيدة، يتقدمهم ابنها خالد أحمد الحليلي، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمدها وموتى المسلمين بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.من جانبهم، عبر ذوو الفقيدة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ القطيف المكلف، على مواساته وتعازيه مما كان له بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين المولى العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
محافظ القطيف يعزي أسرة الحليلي
قدم محافظ القطيف المكلف فلاح سلمان الخالدي، واجب العزاء إلى أسرة الحليلي، في وفاة فقيدتهم حرم أحمد الحليلي، وذلك في مجلس السنان بالقطيف.
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