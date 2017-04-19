استعراض حوكمة مكتب الشراكات الدولية

اطَّلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعٍ أمس الأول في قصر اليمامة، على عرضٍ عن حوكمة عمل مكتب الشراكات الاستراتيجية الدولية فيه.

وبحث المجلس عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية الأخرى، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واتخذ المجلس التوصيات اللازمة حيال المواضيع التي استعرضها، ومنها حوكمة عمل مكتب الشراكات. في سياقٍ آخر، استعرض ولي ولي العهد مع وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جالو مامادو باتيا، علاقات التعاون العسكري وفرص تطويرها، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير محمد بن سلمان اجتمع، في مكتبه بالديوان الملكي أمس الأول، بوزير الدفاع الموريتاني، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، فهد العيسى.

فيما حضر من الجانب الموريتاني قائد أركان الجيش، محمد الغزواني، والسفير لدى المملكة، محمد محمود.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٣) صفحة (٢) بتاريخ (١٩-٠٤-٢٠١٧)