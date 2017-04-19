إلغاء تراخيص 8 مكاتب استقدام «مخالِفة».. وتحذير 4 أخرى

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تراخيص 8 مكاتب استقدام في مناطق متفرقة، فيما طرحت إلكترونياً مسوّدة قرارٍ لتعديل «اشتراطات العمل عن بعد».

وأرجعت «العمل والتنمية الاجتماعية» إلغاءها تراخيص 8 مكاتب استقدام إلى مخالفة الأخيرة ضوابط ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام.

وسحبت الوزارة، بحسب بيانٍ لها أمس، الضمان البنكي من مكتبي استقدام آخرين لعدم سداد التزاماتهما العقدية تجاه العملاء.

وعلى الإثر؛ أوقِفَت الخدمات المقدمة لهما من جانب الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وأمهلت الوزارة مكتبين آخرين 15 يوماً للوفاء بالتزاماتهما تجاه العملاء، قبل «الشروع في اتخاذ عدد من العقوبات بحقهما، ومن ذلك سحب الضمان البنكي أو إيقاف الخدمات المقدمة لهما» أو الإجراءان معاً.

و»جاءت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سياق حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة، وتطبيق الأنظمة، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين»، بحسب البيان.

ودعت الوزارة جميع العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام، عبر القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، «حيث يتاح للمتضرر التقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق برنامج العمالة المنزلية (مساند) musanedmol.gov.sa، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء 19911، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة».

في سياقٍ آخر؛ كشفت «العمل والتنمية الاجتماعية»، في بيانٍ آخر أمس، عن اعتزامها زيادة عدد العاملين المؤهلين في الإرشاد الأسري والحماية الاجتماعية إلى 21 ألفاً، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتستهدف الخطة نفسها زيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية إلى 200، لـ «إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية».

وأفادت الوزارة بسعيها إلى «تطوير خدمات مراكز الدعم والإرشاد الأسري، لتقديم الدعم والمساندة لطالبي الخدمات الإرشادية بأنواعها، وفق معايير عالمية وموارد بشرية متخصصة».

ولفت البيان إلى الاستمرار في تلقي بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، عبر الرقم (1919)، أو البريد الإلكتروني (1919mlsd.gov.sa)، أو الفاكس (0112927742)، أو الحضور شخصياً لدى وحدات الحماية الاجتماعية.

إلى ذلك؛ دعت الوزارة المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بتعديل «اشتراطات تنظيم العمل عن بُعد».

وطرحت الوزارة مسوّدة التعديل على البوابة الإلكترونية للمشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، لإبداء الملاحظات والآراء قبل الـ 29 من شهر رجب الجاري.

وأفاد وكيل الوزارة للسياسات العمالية، الدكتور أحمد قطان، بأن التنظيم، الجديد، يتألّف من 8 مواد.

وعرّف قطان العملَ عن بُعد بأنه «أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات».

وبموجب التعديلات؛ فإن العامل عن بُعد هو «كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملاً عن بعد لمصلحة صاحب عمل -بعيداً عن أنظاره- مقابل أجر، بحيث يكون تحت إشرافه وإدارته».

وأشار قطان إلى إيضاح التنظيم طبيعة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، واشتراطات التوظيف بآلية العمل عن بُعد، ووقت وفترة العمل، وكيفية خضوعه لأحكام نظام العمل.

ووفقاً له؛ يُشترَط لتوظيف العاملين عن بُعد التسجيل في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٣) صفحة (٣) بتاريخ (١٩-٠٤-٢٠١٧)