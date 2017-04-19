5 إصابات في أحياء نجران بمقذوفات حوثية

أصيب 5 مواطنين، بينهم امرأة وطفل، عصر أمس جرّاء سقوط مقذوفات عسكرية، أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية، على مدينة نجران.

وأفاد نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة نجران، النقيب عبدالله آل فارع، بمباشرة رجال الدفاع المدني بلاغاً عن تعرّض أحياء سكنية في مدينة نجران لسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح: “نتج عنها إصابة 5 مواطنين بينهم امرأة وطفلة” و”تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”، مشيراً إلى مباشرة الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٣) صفحة (١) بتاريخ (١٩-٠٤-٢٠١٧)