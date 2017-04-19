أمريكا: يجب وضع حدٍّ لإطلاق الحوثيين صواريخ إيرانية على المملكة

شدد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، على وجوب وضع حد لإطلاق الحوثيين صواريخ إيرانية على المملكة.

وقال من على متن الطائرة التي أقلّته إلى المملكة أمس في مستهل جولةٍ إقليميةٍ له إن الحرب “مستمرة منذ وقت طويل. نرى الإيرانيين يقدمون الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على السعودية وهذا أمر يجب أن يوضع له حد”.

ونقلت وكالة الأنباء “رويترز” تصريحات ماتيس على موقعها الإلكتروني. وأشارت إلى قوله إن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها “لنحاول أن نصل إلى طاولة مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة”، من أجل حل سياسي في اليمن.

وهذه أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه منصبه.

في الوقت نفسه؛ نقلت “رويترز” عن مصادرها أن الولايات المتحدة تدرس توسيع نطاق دورها فيما يتعلق باليمن، بتقديم مساعدات مباشرة بشكل أكبر لدول الخليج العربي التي تحارب ميليشيات الحوثي- صالح الانقلابية المدعومة من إيران.

ولم يذكر ماتيس تفاصيل بشأن طبيعة الدعم الإضافي الذي قد تقدمه بلاده للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، لكنه قال إنه يتطلع إلى توثيق وتوسيع نطاق العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة خلال الزيارة.

ووفقاً لـ “رويترز”؛ ستأتي دراسة المساعدة الأمريكية المحتملة، التي تتضمن بالفعل معلومات مخابرات، في ظل أدلة على أن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٣) صفحة (١) بتاريخ (١٩-٠٤-٢٠١٧)