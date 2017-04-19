مقتل 5 جنود شمال مالي

قتل خمسة جنود ماليين أمس الثلاثاء، في هجوم نفذه مسلحون في منطقة تمبكتو المضطربة في شمال مالي، بحسب بيان للحكومة.

وقال بيان حكومة مالي، إن هجومًا استهدف معسكرًا للجيش في منطقة غورما راروس النائية على بعد 120 كيلومترا من مدينة تمبكتو.

وأضاف البيان، أن الهجوم “من قبل مجموعة ارهابية” أدى إلى “مقتل خمسة جنود وجرح نحو 10 آخرين”، دون تحديد انتماء المهاجمين.

وأدانت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي الهجوم الإرهابي، وأفادت بأنها أرسلت مروحية لإجلاء الجنود الجرحى.

وكان شمال مالي قد سقط بأيدي مجموعات إرهابية في ربيع 2012 قبل طردهم اثر تدخل دولي قادته فرنسا في بداية عام 2013.