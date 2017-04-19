تراجع أسعار الجملة في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر أسعار المنتجين (أسعار الجملة) بنسبة 0.1% شهريًا خلال مارس الماضي، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% خلال فبراير الماضي.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى استقرار مؤشر أسعار منتجات الزراعة والغابات والمصائد خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

في حين تراجع مؤشر أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.3%، وارتفعت أسعار المرافق بنسبة 1%، وأسعار الخدمات بنسبة 0.1% خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 4.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 4.3% خلال فبراير الماضي.