سحب رعدية على 7 مناطق بالمملكة

يتوقع لطقس اليوم، سماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة ).

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية القصيم، الرياض، المدينة المنورة).

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.