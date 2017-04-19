إصابة 5 معلمات وسائقهن في حادثة

تعرضت 5 معلمات وسائقهن لإصابات بالغة، صباح اليوم، جراء حادث مروري مروع بين مركبتهم وحافلة على طريق المدينة المنورة- تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد السهلي بأن العمليات (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 06:43 صباحاً بلاغاً يفيد عن وقوع حادث تصادم لمركبة تقل معلمات مع باص بطريق تبوك – المدينة ويبعد عن المدينة قرابة ١٤٠ كم بالقرب من الثمد.

وعلى الفور تم توجيه 7 فرق إسعافية وفريق التدخل السريع وإسعافين من مستشفى خيبر، وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع وبعد إجراءات الفرز اتضح وجود 5 حالات اثنتان منها خطرة وثلاث متوسطة الإصابة فيما تم نقل حالة عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية.