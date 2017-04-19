إحباط تهريب خمور وذهب مشغول

تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولتين لتهريب كمية من الخمور بلغت 49 زجاجة، بالإضافة إلى 2.042 كيلو جرام من “الذهب المشغول”، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا للملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف، سليمان البليهد: تم إحباط تلك الكميات من خلال محاولتين، وذلك أثناء تفتيش المراقب الجمركي لإحدى المركبات القادمة عُثر على كمية من الخمور بلغت 49 زجاجة خمر، كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية بتجويف الطبلون معدّة لغرض التهريب.

وفي المحاولة الثانية عُثر على كمية من “الذهب المشغول” بلغت 2.042 اثنان كيلو واثنان وأربعون جرام، كانت مُخبأة أسفل الملابس ومثبته على أقدام المهرب بشريط لاصق بعد وضعها داخل أكياس بلاستيكية وارتداء مشد لمحاولة إخفائها.