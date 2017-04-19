دعوة 55 مواطناً لقرعة منح الأراضي في نجران

حددت أمانة منطقة نجران الاربعاء القادم موعداً لتوزيع أراضي المنح على 55 مواطناً ومواطنة.

ودعا أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، المشمولين بالمنح إلى حضور إجراءات القرعة التي ستقام بمقر الأمانة “الإدارة العامة للأراضي والممتلكات- إدارة المنح ” الساعة التاسعة صباحاً.

من جانبه أفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أنه في حال تعذر حضور صاحب المنحة أو وكيله الشرعي ستقوم لجنة المنح بإجراء القرعة بدلاً عنه، كما تم ادراج جميع اسماء المستفيدين على الموقع الرسمى للأمانة http://www.najran.gov.sa/Pages/default.aspx// .