تسمية حكام الجولة الـ 24 لدوري جميل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام الجولة 24 بالدوري السعودي للمحترفين التي ستقام – بإذن الله – يومي الخميس والجمعة المقبلين .

وأسندت اللجنة لمباراة الغد بين الشباب والهلال للحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، ويساعده الدولي محمد العبكري، وهشام الرفاعي، والحكم الرابع فهد المرداسي.

ويدير مواجهة الأهلي والفيصلي غدا الحكم الدولي عبد الرحمن السلطان، ويساعده بدر الشمراني، ومحمد الشهري، والحكم الدولي الرابع عبدالرحمن المالكي.

ويحكم مواجهة الوحدة والفتح الحكم الدولي تركي الخضير، ويساعده الدوليان خلف زيد وعبدالعزيز الأسمري، والحكم الرابع عبد الرحمن الكعبي، وفي المواجهة الأخيرة ليوم الخميس بين التعاون والخليج يديرها الحكم الدولي الحكم خالد الطريس، ويساعده الدوليان عبدالله الشلوي وفهد العمري ، وحكما رابعا محمد النحيت.

وفي باقي مباريات الجمعة، يدير مباراة الباطن والنصر الحكم الدولي سلطان الحربي، ويساعده الدوليان عبدالرحيم الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع صالح الهذلول، فيما سيقود مباراة الاتفاق والاتحاد حكم الساحة خالد صلوي، ويساعده أحمد فقيهي وماجد الناصر، والحكم الرابع محمد البريدي.

أما مباراة الرائد والقادسية فيديرها الحكم الدولي الإيرلندي كيث جاك، ويساعده الدوليان جاريث اندرو وستيفن دونالد صن، ومشاري المشاري حكما رابعا.