“الغذاء والدواء”: نظام الضريبة الانتقائي خطوة لتخفيض استهلاك السلع الضارة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أن المملكة خطت خطوة متقدمة في سبيل تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة خصوصاً بالنسبة للناشئة من صغار السن، بعد أن وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الضريبة الانتقائية، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وقال الدكتور الجضعي: “إن هذا القرار يأتي انسجاماً وتعضيداً لمواقف وأهداف الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي تتولى تنظيم ومراجعة كل ما يخص سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء، وسلامة ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية بما يضمن للمستهلك غذاء ودواء سليماً”.

وأشار إلى أن مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية هي من السلع غير الصحية التي ينتشر استهلاكها بين صغار السن، والضريبة الانتقائية من التدابير السعرية المطلوبة للحد من استهلاكها، ورفع مستوى الصحة العامة للمجتمع.