مجلس بلدي جازان في جولة رقابية لأزاله البسطات المخالفة في السوق الداخلي

كثف المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان مع الفرق الميدانية الرقابية بصحة البيئة (بلدية المدينة) أعمال إزالة البسطات العشوائية والمخالفة للأنظمة والاشتراطات لمدة يومين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم عودتها للظهور مرة أخرى في الأسواق الشعبية والشوارع التجارية وحتى داخل الأحياء.

وتم تنفيذ حملة رقابية من رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أ.أحمد بن أبوشمله حكمي وأعضاء المجلس وأمين المجلس أ.أنور حكمي و مدير صحة البيئة ببلدية المدينة المكلف محمد جردي على بسطات سوق الداخلي بعد ورود شكاوي من مرتادي السوق من تضايقهم من انتشار البسطات داخل السوق اثناء اللقاء السنوي للمجلس ، وتم الوقوف على المخالفات واتخاذ اللازم حيالها مع إزالة البسطات المخالفة من الشوارع الداخلية للسوق ، وأرصفة المشاة ، ومواقف السيارات ، وأهاب رئيس المجلس البلدي لأمانة جازان بالأهالي التعاون مع الأمانة في عدم الشراء من البسطات المخالفة ، والابلاغ عن أي ملاحظات لمعالجتها على الفور وأكدت أن هناك مخاطر على صحة المستهلك من البسطات العشوائية الغير نظامية ، كما لا يمكن معرفة سبل إعداد الاطعمة والمشروبات المعروضة ومصادرها ، مشيرة إلى أن الحملات الميدانية ستستمر في الأسواق التجارية وسوق الخضار والفواكه المركزي والشوارع التجارية ، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.

كما شكر رئيس المجلس البلدي كلاً من رئيس بلدية المدينة أ.محمد بن أحمد الهلالي ومدير صحة البيئة ببلدية المدينة المكلف محمد جردي والمراقبين الصحين على عملهم وتعاونهم مع المجلس البلدي وأيضا شكر المجلس مدير إدارة النظافة أ.عبدالرحمن العبسي وشركة الفهاد على تعاونهم في تنظيف السوق من مخلفات الازالة.