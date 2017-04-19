القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة، من القبض على أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة، بتهمة انتحال صفة رجال أمن، وسلب مبالغ مالية ومقتنيات منزلية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة المنطقة باشرت بلاغًا عن قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة رجال الأمن، والدخول إلى موقع سكني يقيم فيه مقيم من جنسية آسيوية، وسرقة مبلغ 12 ألف ريال وجهاز جوال وشاشة بلازما، وتم تكثيف عملية البحث والتحري للوصول للجناة.

وأكّد القبض عليهم في أحد المنازل وعددهم (4) أشخاص من جنسيات مختلفة، عثر بحوزتهم سلاح ناري (مسدس) ورذاذ فلفل وصاعق كهربائي وعملات أجنبية تم تسليمهم لمركز الشرطة المختص، تمهيدًا لإحالتهم لجهة الاختصاص.