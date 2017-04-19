“فيصل الطبي” يُعيد ترميم حوض شاب ثلاثيني بالطائف

نجح فريق طبي بقسم جراحه العظام بمجمع الملك فيصل الطبي بقياده الدكتور ابراهيم حسين جراح العظام بعد اجراء عمليه لمريض ثلاثيني تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الحوض من الامام و الخلف مع وجود خلع لمفصل الورك الايسر.

وبين الناطق الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بالطائف عبد الهادي الربيعي أن الفريق الطبي المعالج قام بالتثبيت من داخل الحوض بشرائح ومسامير من الأمام والخلف.

وأكد أن هذه العملية من العمليات النادره والتي تم اجرائها أول مرة داخل المجمع لأنها تتميز بالدقه لقرب الاعصاب والشرايين وخصوصا مع وضع شريحتين معدنيتين في مفصل الحوض الخلفي.

ولفت إلى أن المريض غادر المريض المستشفى ويجري متابعة حالته في العيادات الخارجية إلى جانب العلاج الطبيعي الموصى به.