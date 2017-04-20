أحمد هاشم
لماذا نخاف من الله!
(أ)
هل ستطمئنون لو كانت أمهاتكم لديهن القرار في دخولنا الجنة يوم الحساب؟
الله أرحم منهن بكثير، يقول أبو هريرة في (البخاري): سمعتُ رسولَ الله يقول: جعل الله الرحمةَ مائة جزء، فأمسَك عنده تسعة وتسعين جزءًا، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا، فمن ذلك الجزء يتراحَم الخَلق.
(ب)
لا تنفك مناهجنا التعليمية وكتب الوعظ ومحاضرات رجال الدين من تصوير الله عز وجل بالخالق المخيف ذو الوعيد الشديد والعقاب حتى أصبح المبدأ الذي تقوم عليه العلاقة بين المؤمن والإله علاقة خوف لا محبة، بل وصل الحال في مقرراتنا الدرسية الموجهة لطلاب المرحلة المتوسطة وما بعدها إلى زراعة ممنهجة للخوف النفسي من الله وتصوير عذابه وانتقامه ليتمثل في سيناريوهات عذاب القبر والنار السعير والصراط الذي يقع أسفله أسوأ الصور وأفظعها.
في ذلك الخضم، لم تتناول كتبنا ووعاظنا بإسهاب، أن الله كتب على نفسه الرحمة، تلك الصفة التي كانت الأكثر ارتباطاً باسمه الكريم وتداولاً في القرآن؛ حيث ذكرت في 268 موضعاً.
رحمة الله وسعت كل شيء، كل ما تتخيله، بل حتى في مجادلته لخلقه وعصيانهم كان يثبت لنا سعة رحمته وأناته، فعلى الرغم من امتلاكه القوة لإسكات (إبليس) عندما جادله في قرار السجود لآدم ليكون عبرة لمخلوقاته، لم يفعل.
يا الله..
أناتك أعطته الفرصة للجرأة عندما قَالَ: أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14 – الأعراف)، وأنت الخالق الذي يقول للشيء كن فيكون!، و سمحت للملائكة وهم المخلوقون للطاعة وتنفيذ أوامرك من مناقشتك دون نهر أو عذاب عندما ناقشوك عن السبب الذي جعلت (آدم) خليفة في الأرض.
ما أجملك يا الله وأنت توصي الرسول بقولك: نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الحجر: 49)، لتطبق لنا رحمتك عملياً في مغفرتك وحبك لنا وتبديل سيئاتنا إلى حسنات: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الفرقان: 70)، أو كما فعلت مع إبراهيم عندما قال لك: أرني كيف تحيي الموتى، ليَطْمَئِنَّ قَلْبِه، فلم تستنكر لتثبت لنا أن رحمتك والبحث عن اليقين يزيدنا تمسكا بك.
(ت)
نحن بحاجة إلى تعليم وخطاب دعوي جديد يؤصل داخلنا رحمة ومحبة الله لنا، فالخوف الذي نخشاه ليس خوفاً نقياً؛ لأنه غير صادر من المحبة بل من خشية العقاب.
خاتمة
المحبة تطرح الخوف خارجاً.
تحياتي لك ياأستاذ أحمد هاشم …لقد قال الله تعالى : “وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا”….
أخي الفاضل القرآن قول الله عز وجل ولا يجوز أن يقف منه الناقل أو القاريء عند جزء الوعيد فقط ؟!!…. وترك النعيم وكلها صور للتفسير ولا يجوز نقلهاإلا في سياقها لمعرفة لماذا نزلت وفيمن قيلت ؟….وهكذا الفهم الصحيح للقرآن الكريم ….وهكذا أيضا في الحديث الشفوي بين بعضنا أو كتابة مثل مقالك ؟!….
فأنت الآن اقتطعت جمل الوعيد والعذاب الشديد وتركت بقية الجمل التي قبلها وبعدها وعليك أن تخبرنا أين قيلت جمل الوعيد هذه ؟…ولكن عليك ان توضح لنا لماذا قيلت وما كان قبلها من التزامات من المخلوق لخالقه ؟!!…. وهل هذا الوعيد لمن خالف الالتزام مع ربه مع ان الخالق ليس في حاجة المخلوق ….أو هل قيلت كجزء وردع لمن خاض في أعراض الآخرين أو إغتابهم أو إعتدى على حقوقهم وحدودهم وأموالهم ….
إن اقتطاع الوعيد لمن استند إليه بدون ذكر كل قوله وأين قاله ؟…. فإنه كمن يقول “ويل للمصلين ” ويسكت؟!……
أخي نحن كقراء نتفاعل مع مقالك ولا نسفه من ألف المناهج أو من…
يتبع2……
أخي نحن كقراء نتفاعل مع مقالك ولا نسفه من ألف المناهج أو من استعرض بعض ملاحظاته على هذه المناهج أو الخطب أو الأحاديث الآن مثل مقالك ….
ولكن نحن كقراء نطلب الحقيقه والتوثيق وإعطاءنا كتابا محددا وصفحات محدده وخطب محدده ومن قالها وأين قيلت لنعود اليها للتأكد أن من قالها عالم يستحق النقد أو جاهل يحتاج النصح ؟!!!….و قولك ليس إلا استقطاع من كتاب أو خطبه ؟!…
ولكن ما كان هدف هذا الكتاب أو الخطبه التي ركزت على صورة الوعد والوعيد فيها وتناسيت رحمة ربي وعفوه الذي وسع كل شيء ….لك تحياتي وتقديري …
أبو عبدالله الاصلي …
أنا أحياناً أرى أن معظم رواد المساجد إلا القليل منهم أتوا إلى المسجد، واصطلحوا مع الله بتدبير حكيم من الله، بدأ من الخوف، يعني الخوف له فضل علينا، هذه الخصيصة التي أودعها الله فينا, لولاها لما رجعنا إلى الله، ولما تبنا إليه، الإنسان يخاف.
والحقيقة: لما أحد الأنبياء قال:
((أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك؟ قال: يا داود, أحب عبادي إلي؛ نقي القلب, ونقي الكفين، لا يأتي إلى أحد سوءا, ولا يمشي بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول، أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي، قال: يا رب, إنك لتعلم أني أحبك وأحب من يحبك, فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: ذكرهم بآلائي وبلائي ونعمائي, يا داود, إنه ليس من عبد يعين مظلوماً أو يمشي معه في مظلمته, إلا أثبت قدميه يوم تزول الأقدام))
تأكد, ما لم تشعر بخوف من الله، وتعظيم له، ومحبة له, ففي الإيمان خلل، يجب أن يجتمع الإيمان في قلب المؤمن تعظيم ومحبة وخوف، لذلك قالوا: الخوف سراج في القلب ، وكل أحد إذا خفت منه هربت منه، إلا الله عز وجل، إنك إن خفته هربت إليه، لا ملجأ منك إلا إليك.
الله وحده إن خفت منه لجأت إليه، وأحياناً الطفل يخاف من أمه، فيرمي نفسه في أحضانها، وهذا حال المؤمن يخاف من الله فيلجأ إليه.
في أمثالنا الشعبية قالوا: من يخاف الله، لا تخَف منه. الكلمة بسيطة ومُعبِّرة جداً، فمن يخاف الله لن يرتكب عملاً يُغضِب الله، وهو بالتالي لن يجور على أحدٍ من الخلق. وما دام أنه مراقِبٌ لله في جميع أفعاله وأقواله وحركاته، فالمسلمون في مأمنٍ منه. وعلى العكس من ذلك؛ من لم تجد مخافة الله طريقاً إلى قلبه، فهذا الذي يجب الحذرُ منه، فهو قادِرٌ على فعل كل ما هو منكر وممنوع، لأنه ليس لديه الرادع لمثل هذه الأفعال. ربما هو لا يعرف أنه مُراقب، أو يعرف ولكنه متكاسل، فالخوف من الله مرتبطٌ بالعلم، فكلما زادت معرفة العبد بربه؛ زاد خوفه منه وخشيته من عذابه وسخطه
اذا علم المؤمن أن الأنفاس تعد عليه، وأن الحفظة الكاتبين يراقبون أعماله، وأنه حيثما حلَّ متابع، وأن طريق الهروب من الله مسدود، ولا حيلة له إلا الاستسلام والانقياد والإقبال على طاعة الله، والاستفادة من المهلة الممنوحة له، إذ لا يدري متى يتخطفه الموت، ويصير إلى ما قدم.
إذا علم كل ذلك تحصل عنده خوف الله وعاش معنى الخوف، وكان من الخاشعين الموقنين، الذين لا يرى الشك إلى قلوبهم سبيلاً، ولا تنتهي عزائمهم ولا تفتر قواهم، ولا تكسل جوارحهم؛ لأن تفكيرهم منصب على كسب الخير، وجمع ما يمكن من أسباب العبور إلى دار الكرامة، وهم منشغلون بأهوال موقف الحساب وعرض الأعمال، وترقب نتائج أعمالهم في الدنيا، فهم فيها غرباء يمشون بأجسادهم وأنظارهم مقبلة على الآخرة، لا يستكثرون أعمال البر، ولا يحتقرون المعاصي؛ لأنهم لا يأمنون مكر الله
الخوف من الله تعالى ضرورة يحتاج إليها المسلم ولا يخلو منه قلب إلا قلب خرب
وهو صفة الصالحين
قول على قول
نخافه الله عزّ وجلْ لأنّه يرانا حتي لو لم نكن نراه ومن افضل وأقوى العباده والأيمان بالله هو أن تعبد الله كأنّك تراه فأن لم تراه فأنّهُ يراك . لذا نحن نخافه بل يجب ان نخافه حتّى عندما نكون لوحدنا وفي مكان عالي مشيّد او تحت الأرض في كهف بابه مقفل ومقيّد فجلّت قدرته سبحانه إنّهُ يرانا لذا من قوّة إيماننا به نخافه ونطلب رحمته وغفرانه وهو الغفور الرّحيم،، والرحمن الرّحيم والّذي بذكره تطمئن القلوب سبحانه جَلَّ في عُلاه،،
آخر الكلام :
من لا يخاف الله خاف منه .
احسنت لا يمكن تتكون اي علاقة سوية بالخوف والتهديد بالعقاب بل بالمحبة والرحمة
الكاتب المحترم ان الخوف المحمود هو ما دفع صاحبه إلى عمل الطاعات، وحجزه عن فعل المحرمات
وأحسن من عرَّف الخوف ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله يقول حد الخوف ما حجبك عن المعاصي، وما زاد فلا يُحتاجُ إليه ، وصدق رحمه الله