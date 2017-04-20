• مايبث من عبث لخلق حالة من الرعب بين أبناء هذه البلاد من خلال ما يتم تداوله من قرارات تمس حياة المواطن ليس له أساس من الصحة تضر بمصلحة الوطن وتهدف إلى زعزعة الثقة بين القيادة والشعب أمر لا يمكن السكوت عنه ولايمر مرور الكرام.

• لابد من وضع حد لهذه الآفة وإيجاد حل حاسم وناجع للقضاء على هذا الوباء النتن.

• استغلال ثقافة لا توقف عندك لتوجيه الرأي العام أمر مؤرق وخطير.

• الحاقدون الضالون استغلوا جهل البعض وسذاجتهم وقاموا ببث سمومهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لبث الرعب بين الناس.

• إن مثل تلك السموم تبقى جوفاء عمياء إذا لم ينعشها جاهل أصبح لا إراديا تابعاً لفكر ضال وهدام.

• لابد من التصدي لهذا الفكر من خلال إجهاض ثقافة لا توقف عندك وسد الطريق على كل حاقد ومضلل.

• لابد أن نتبني سياسة العقل والعلم من أجل تنوير الذات واستبدال سياسة الجهل.

• لن أكون ساذجاً وأطالب بحجب المواقع أو الثاثير على البث إنما أتوجه إلى من يهمه أمر وطني بتبني سياسة العقل والعلم ونسف سياسة الجهل والضلال.