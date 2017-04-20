حسن الخضيري
يسقط النمل ويعيش الأسد
هذه قصة خيالية «النملة المجتهدة» تنسب للمؤرخ والكاتب الفرنسي «لافونتين» يقول فيها كانت هناك نملة مجتهدة تتجه يومياً لعملها بنشاط وهمة وسعادة، فتنتج وتنجز كثيراً، وعندما رآها الأسد تعمل بكفاءة دون إشراف؛ قال لنفسه «إذا كانت النملة تعمل بهذه الطاقة دون إشراف، فكيف سيكون إنتاجها لو عينت لها مشرفاً؟ فقام بتوظيف الصرصور مشرفاً عليها، فكان أول قراراته وضع نظام للحضور والانصراف، وسكرتيرة لكتابة التقارير وعنكبوت للأرشيف. ابتهج الأسد بتقارير الصرصور وطلب منه تطوير التقارير برسوم بيانية وتحليل المعطيات لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة، فاشترى جهاز كمبيوتر وطابعة، وعيَّن الذبابة مسؤولة عن نظم المعلومات، كرهت النملة المجتهدة كثرة الجوانب الإدارية والاجتماعات التي تضيع الوقت والمجهود، شعر الأسد بوجود مشكلة في الأداء، فقام بتعيين الجرادة لخبرتها في التطوير الإداري، فكان أول قراراتها شراء أثاث جديد من أجل راحة الموظفين، كما عينت مساعداً شخصياً لمساعدتها في وضع الاستراتيجيات التطويرية وإعداد الميزانية. وبعد أن راجع الأسد تكلفة التشغيل، وجد أنه من الضروري تقليص النفقات تحقيقاً لهذا الهدف، فعيّن البومة مستشاراً مالياً، درست البومة الوضع ورفعت تقريراً مفاده أن القسم يعاني من العمالة الزائدة، فقرر الأسد فصل النملة لقصور أدائها وضعف إنتاجيتها!، كم نحن في حاجة إلى كثير من النمل في إداراتنا التي تعاني من تكدس الصراصير والذباب والجراد والبوم التي يمكن القضاء عليها لولا الأسد القابع هناك، وحتى لو تمت إزاحته فهناك ألف أسد وأسد، وليس على النمل سوى التضرع إلى المولى أن يكشف الغمة.
صباح الخير
مقال جدا رائع مكتوب بطريقه جدا ممتازه وطريقه احترافيه تحكي واقعنا في وزاره الصحه
لقد اشغلونا بالحاسب الالي واشغلونا بالايميلات
وشغلونا بكل يوم تسجيل في موقع وتهديد بقطع الرواتب والخدمات وكثره الانظمه
لقد اشغلونا عن هدفنا ورسالتنا الاساسيه الساميه…
واقع مؤلم
قول على قول
قصه جميله داخلها كما يقال مفقود وخارجها مولود يا د.حسن أُسْعِدْتَ صباحاً علي كل حال عموماً طالما الشيئ بالشّيئ يذكر يحكى أن صيّادا كان في الغابه فصادف أن تقابل مع اسد وهم الأسد بالهجوم عليه فما كان من الصيّاد إلاّ ان قال للأسد عدّتي ليست معي هل انتظرت حتي أذهب واعود بها فهز الأسد راسه موافقاً وقال إذهب يا اسود الرّأس وعد بسرعه فقال اسود الرأس(الصيّاد) للأسد وما ذا يضمن لي انّك لم تهرب بجلدك الذي اريد فقال انا اسد لا اهرب قال الصيهاد كي اطمئن لا بد ان اربط يديك ورجليك بحبلي هذا كي اطمأّن انّك لم تهرب فوافق الأسد واستسلم له فربّطه الصياد وراح يضحك وينطنط فرحا والأسد يقول له لا تضيع الوقت إذهد وارجع بسرعه مع عدّتك والصياد يضحك وهو يقول عدّتي هنا وهو يشير الى رأسه إنّهُ العقل يا مغفّل وذبحه وسلخ جلده وترك لحمه للثعالب التي كانت حاضره تنتظر الوليمه ،، هكذا يكون مصير من لا يفكّر ولا يستعمل مُخّهُ ،، إنتبهو أيّها الساده،،
آخر الكلام :
شغِّل عقلك إلّلي في راسك تعرف خلاصك .