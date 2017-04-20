أمير عسير يُخَرِّج 9 آلاف طالب في جامعة الملك خالد

رعى أمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمس، حفل تخريج أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة يمثلون الدفعة الـ 19 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، وذلك بحضور مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي، ومدير جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من المسؤولين بمنطقة عسير ومجلس الجامعة، وعدد من منسوبيها. وقال السلمي إن الجامعة تزف ثلة من أبنائها، بعد أن سلحتهم بالعلم والمعرفة من جانب، ومن جانب آخر فلقد آمنا بأن هناك قيمة لابد أن تضاف في شخصية الطالب الجامعي، وقد تشكل ميزة تنافسية في سوق العمل ومجال البناء، فحرصت الجامعة من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات، على بناء القدرات وتقويم السلوك وتوجيه الفكر واكتشاف المواهب، ليكون النتاج شخصية تمتلك المعرفة في موهبتها وقادرة على توظيفها بالشكل السليم». تلا ذلك تدشين يوم المهنة الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها. إثر ذلك أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني النتيجة النهائية للخريجين، مشيرًا إلى أن عدد الخريجين لهذا العام بلغ 9030 طالباً وطالبة، منهم 809 طلاب وطالبات لدرجة الدبلوم دون الجامعي، كما بلغ عدد الطلاب والطالبات للبكالوريوس 7751، وفي الدراسات فوق الجامعية تخرج 470 طالباً وطالبة في الدراسات العليا، منهم 423 في درجة الماجستير، و47 في درجة الدكتوراة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٤) صفحة (٦) بتاريخ (٢٠-٠٤-٢٠١٧)